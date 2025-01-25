ЕС назвал предстоящие президентские выборы в беларуси фиктивными

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 130706 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 132130 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 136897 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 172880 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 126543 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 117442 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 114232 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143479 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146478 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143962 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ЕС назвал предстоящие президентские выборы в беларуси фиктивными

ЕС назвал предстоящие президентские выборы в беларуси фиктивными

Киев  •  УНН

 • 4401 просмотра

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Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о фиктивности предстоящих выборов президента беларуси.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас высказалась относительно президентских выборов в беларуси, указав на их фиктивность. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Основным претендентом на пост остается лукашенко, который руководит страной почти три десятилетия. В гонке также участвуют четыре малоизвестных кандидата, однако результаты, по мнению Каллас, уже предсказуемы. 

Политик подчеркнула, что такие выборы являются прямым нарушением демократических принципов. лукашенко, по ее словам, лишь закрепляет свое пребывание у власти, которое давно потеряло международное доверие. 

Напомним

Центризбирком беларуси зарегистрировал 5 кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 26 января 2025 года. Западные страны уже заявили о непризнании результатов предстоящих выборов из-за недемократичности процесса.

ЦИК Беларуси зарегистрировала лукашенко и еще 4 кандидатов на выборы-202523.12.24, 12:39 • 13921 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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