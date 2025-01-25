ЕС назвал предстоящие президентские выборы в беларуси фиктивными
Киев • УНН
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о фиктивности предстоящих выборов президента беларуси.
Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас высказалась относительно президентских выборов в беларуси, указав на их фиктивность. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Основным претендентом на пост остается лукашенко, который руководит страной почти три десятилетия. В гонке также участвуют четыре малоизвестных кандидата, однако результаты, по мнению Каллас, уже предсказуемы.
Политик подчеркнула, что такие выборы являются прямым нарушением демократических принципов. лукашенко, по ее словам, лишь закрепляет свое пребывание у власти, которое давно потеряло международное доверие.
Напомним
Центризбирком беларуси зарегистрировал 5 кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 26 января 2025 года. Западные страны уже заявили о непризнании результатов предстоящих выборов из-за недемократичности процесса.
ЦИК Беларуси зарегистрировала лукашенко и еще 4 кандидатов на выборы-202523.12.24, 12:39 • 13921 просмотр