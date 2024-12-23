ЦИК Беларуси зарегистрировала лукашенко и еще 4 кандидатов на выборы-2025

ukenru
Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
10:05 • 35567 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
09:56 • 63667 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
09:47 • 68227 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 133187 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 167014 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 264926 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 207940 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 187097 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 147626 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 163060 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

 • 100884 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

 • 104845 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

 • 105285 просмотра
КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

05:54 • 102370 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 61804 просмотра
публикации
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 12194 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 35687 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 133188 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 156496 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 264927 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 17338 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 61804 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 101770 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 104290 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 106781 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ЦИК Беларуси зарегистрировала лукашенко и еще 4 кандидатов на выборы-2025

ЦИК Беларуси зарегистрировала лукашенко и еще 4 кандидатов на выборы-2025

Киев  •  УНН

 • 4294 просмотра

Read in English

Центризбирком Беларуси зарегистрировал 5 кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 26 января 2025 года. Западные страны уже заявили о непризнании результатов предстоящих выборов из-за недемократичности процесса.

ЦИК Беларуси зарегистрировала действующего руководителя государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Также речь идет о еще 4-х кандидатах на выборах, которые запланированы на 26 января 2025 года. Правительства нескольких западных стран уже заявили, что не признают результаты этих выборов. 

Об этом пишет Radio Svoboda, передает УНН.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала пять кандидатов, которые будут участвовать в выборах президента страны, которые должны состояться 26 января 2025 года. Это Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.  

Прошлые президентские выборы состоялись 9 августа 2020 г.: тогда Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов, но сразу после выборов начались акции протеста. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции.

Справка

По данным ЦИК, кандидатуру Ллукашенко поддержали 2 518 145 граждан, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича - 134 472, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Сергея Сиранкова - 125 577, физическое лицо-предпринимательницу Анну Канапацкую - 121 077, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка - 112 779.

В то же время правительства нескольких западных стран уже заявили, что не признают результаты этих выборов.

Выборы в Беларуси проходят в условиях политического кризиса, масштабных репрессий и, по мнению международных организаций, являются несвободными и недемократическими. В Беларуси не осталось официально зарегистрированных оппозиционных партий и независимых общественных организаций.

 - пишет Радио Свобода.

Напомним

МИД Украины отреагировал на заявление белорусского чиновника о претензиях на участие в мирных переговорах по Украине. Министерство напомнило о соучастии Беларуси в агрессии и указало на возможность привлечения к ответственности.

На польско-белорусской границе фиксируют постоянные инциденты и ежедневную стрельбу. Польша уже зафиксировала 17 атак полномасштабного саботажа и продолжает инвестировать в безопасность.

лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился6 дек. 2024, 14:04 • 50122 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
polshaПольша