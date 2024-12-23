ЦИК Беларуси зарегистрировала лукашенко и еще 4 кандидатов на выборы-2025
Киев • УНН
Центризбирком Беларуси зарегистрировал 5 кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 26 января 2025 года. Западные страны уже заявили о непризнании результатов предстоящих выборов из-за недемократичности процесса.
ЦИК Беларуси зарегистрировала действующего руководителя государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Также речь идет о еще 4-х кандидатах на выборах, которые запланированы на 26 января 2025 года. Правительства нескольких западных стран уже заявили, что не признают результаты этих выборов.
Об этом пишет Radio Svoboda, передает УНН.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала пять кандидатов, которые будут участвовать в выборах президента страны, которые должны состояться 26 января 2025 года. Это Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.
Прошлые президентские выборы состоялись 9 августа 2020 г.: тогда Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов, но сразу после выборов начались акции протеста. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции.
Справка
По данным ЦИК, кандидатуру Ллукашенко поддержали 2 518 145 граждан, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича - 134 472, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Сергея Сиранкова - 125 577, физическое лицо-предпринимательницу Анну Канапацкую - 121 077, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка - 112 779.
В то же время правительства нескольких западных стран уже заявили, что не признают результаты этих выборов.
Выборы в Беларуси проходят в условиях политического кризиса, масштабных репрессий и, по мнению международных организаций, являются несвободными и недемократическими. В Беларуси не осталось официально зарегистрированных оппозиционных партий и независимых общественных организаций.
Напомним
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