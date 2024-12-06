лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился
Киев • УНН
беларусь и россия подписали договор о взаимных гарантиях безопасности. Соглашение предусматривает использование всех военных сил, включая российское ядерное оружие.
президент беларуси александр лукашенко попросил российского диктатора владимира путина разместить на территории страны новые системы вооружений, включая ракетный комплекс "Орешник", сообщает УНН со ссылкой на Belta.
Детали
По словам лукашенко, размещение "Орешника" усилило бы оборону как рфв условиях "растущей угрозы со стороны Запада, так и белорусской территории".
"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, и прежде всего "Орешник", были размещены на территории беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", - сказал Александр Лукашенко.
Как пишет агентство, путин пообещал, что эти запросы будут удовлетворены. "Размещение таких комплексов возможно, - заявил он. - Это станет возможным во второй половине следующего года".
Также путин указал, что "Орешник" будет поступать на вооружение вооруженных сил рф и в беларусь параллельно.
Дополнение
Также сегодня, 6 декабря, россия и беларусь подписали договор о гарантиях взаимной безопасности.
Соглашение предусматривает, в частности, задействование для защиты беларуси всех сил, в том числе и российского ядерного оружия.
"Речь идет, в частности, и о российском тактическом ядерном оружии, размещенном по предложению президента беларуси на территории белорусской республики", - заявил владимир путин.
"Практически все вопросы по интеграции рф и беларуси, вызывавшие разногласия, согласованы", - добавил путин.
Напомним
21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав баллистическую ракету, запущенную из Астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.
Российский диктатор владимир путин 28 ноября заявлял, что россия вынуждена пойти на испытание "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по брянской и курской областях, в настоящее время определяются цели для атак в Украине.