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Мені абсолютно "фіолетово": лукашенко про те, чи визнають на Заході вибори в білорусі

Мені абсолютно "фіолетово": лукашенко про те, чи визнають на Заході вибори в білорусі

Київ • УНН

 • 99972 перегляди

Білоруський диктатор заявив про байдужість до визнання Заходом результатів виборів у країні. Він наголосив, що головним є визнання виборів білорусами.

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що йому все одно, чи признає Захід результати виборів у білорусі, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

"Визнаєте ці вибори, не визнаєте – це справа смаку. Мені це абсолютно "фіолетово". Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори", - сказав лукашенко.

Експерт розкрив, чому лукашенко "намалюють" перемогу на виборах у білорусі23.01.25, 16:03 • 109247 переглядiв

Нагадаємо

Сьогодні в білорусі проходить основний день голосування на виборах президента.

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо президентських виборів у білорусі, вказавши на їх фіктивність.

Павло Башинський

Павло Башинський

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