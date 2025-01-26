Мені абсолютно "фіолетово": лукашенко про те, чи визнають на Заході вибори в білорусі
Київ • УНН
Білоруський диктатор заявив про байдужість до визнання Заходом результатів виборів у країні. Він наголосив, що головним є визнання виборів білорусами.
Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що йому все одно, чи признає Захід результати виборів у білорусі, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.
"Визнаєте ці вибори, не визнаєте – це справа смаку. Мені це абсолютно "фіолетово". Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори", - сказав лукашенко.
Експерт розкрив, чому лукашенко "намалюють" перемогу на виборах у білорусі23.01.25, 16:03 • 109247 переглядiв
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Сьогодні в білорусі проходить основний день голосування на виборах президента.
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