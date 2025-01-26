Мені абсолютно "фіолетово": лукашенко про те, чи визнають на Заході вибори в білорусі

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що йому все одно, чи признає Захід результати виборів у білорусі, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

"Визнаєте ці вибори, не визнаєте – це справа смаку. Мені це абсолютно "фіолетово". Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори", - сказав лукашенко.

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Сьогодні в білорусі проходить основний день голосування на виборах президента.

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо президентських виборів у білорусі, вказавши на їх фіктивність.