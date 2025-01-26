Мне абсолютно "фиолетово": лукашенко о том, признают ли на Западе выборы в беларуси
Киев • УНН
Белорусский диктатор заявил о безразличии к признанию Западом результатов выборов в стране. Он подчеркнул, что главным является признание выборов белорусами.
Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что ему все равно, признает ли Запад результаты выборов в беларуси, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Признаете эти выборы, не признаете - это дело вкуса. Мне это абсолютно "фиолетово". Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы", - сказал Лукашенко.
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Напомним
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