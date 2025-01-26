У білорусі проходять президентські вибори з п'ятьма кандидатами

Сьогодні в білорусі проходить основний день голосування на виборах президента. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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Згідно з інформацією, планова дата виборів мала припадати на літо 2025 року, втім її перенесли на 26 січня.

Нині участь чинного президента лукашенка у виборах вже не привертає уваги, адже він обіймає посаду три десятиліття. Проте, відомо, що у перегонах також беруть участь ще чотири кандидати, які виконують здебільшого символічну роль, створюючи ілюзію багатопартійності.

Ці вибори проходять на тлі тривалої міжнародної критики режиму лукашенка та внутрішньої напруженості в суспільстві.

Очікується, що офіційні результати голосування будуть оголошені найближчими днями, але багато експертів вже висловлюють сумніви щодо їх легітимності.

Нагадаємо

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що такі вибори є прямим порушенням демократичних принципів. лукашенко, за її словами, лише закріплює своє перебування при владі, яке давно втратило міжнародну довіру.

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