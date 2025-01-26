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У білорусі проходять президентські вибори з п'ятьма кандидатами

У білорусі проходять президентські вибори з п'ятьма кандидатами

Київ • УНН

 • 104969 перегляди

В білорусі відбувається голосування на президентських виборах. Окрім лукашенка, беруть участь ще 4 кандидати, але ЄС вже назвав вибори фіктивними.

Сьогодні в білорусі проходить основний день голосування на виборах президента. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, планова дата виборів мала припадати на літо 2025 року, втім її перенесли на 26 січня. 

Нині участь чинного президента лукашенка у виборах вже не привертає уваги, адже він обіймає посаду три десятиліття. Проте, відомо, що у перегонах також беруть участь ще чотири кандидати, які виконують здебільшого символічну роль, створюючи ілюзію багатопартійності. 

Ці вибори проходять на тлі тривалої міжнародної критики режиму лукашенка та внутрішньої напруженості в суспільстві.

Очікується, що офіційні результати голосування будуть оголошені найближчими днями, але багато експертів вже висловлюють сумніви щодо їх легітимності. 

Нагадаємо

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що такі вибори є прямим порушенням демократичних принципів. лукашенко, за її словами, лише закріплює своє перебування при владі, яке давно втратило міжнародну довіру.

ЄС назвав майбутні президентські вибори в білорусі фіктивними25.01.25, 23:10 • 61905 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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