В беларуси проходят президентские выборы с пятью кандидатами
Киев • УНН
В беларуси проходит голосование на президентских выборах. Кроме лукашенко, участвуют еще 4 кандидата, но ЕС уже назвал выборы фиктивными.
Сегодня в беларуси проходит основной день голосования на выборах президента. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Согласно информации, плановая дата выборов должна была приходиться на лето 2025 года, впрочем ее перенесли на 26 января.
Сейчас участие действующего президента лукашенко в выборах уже не привлекает внимания, ведь он занимает должность три десятилетия. Однако, известно, что в гонке также участвуют еще четыре кандидата, которые выполняют в основном символическую роль, создавая иллюзию многопартийности.
Эти выборы проходят на фоне длительной международной критики режима лукашенко и внутренней напряженности в обществе.
Ожидается, что официальные результаты голосования будут объявлены в ближайшие дни, но многие эксперты уже выражают сомнения относительно их легитимности.
Напомним
Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что такие выборы являются прямым нарушением демократических принципов. лукашенко, по ее словам, лишь закрепляет свое пребывание у власти, которое давно потеряло международное доверие.
ЕС назвал предстоящие президентские выборы в беларуси фиктивными25.01.25, 23:10 • 20507 просмотров