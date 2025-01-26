Пес лукашенка надзюрив на виборчій дільниці в білорусі

Білоруський диктатор олександр лукашенко сьогодня, 26 січня, прийшов на виборчу дільницю разом зі своїм шпіцем Умкою. На вході пес помітив стіну Білоруського державного університету фізичної культури, де розташована дільниця для голосування, передає УНН.

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На відео видно, як лукашенко заходить на виборчу дільницю у супроводі чиновників та свого пса на прізвисько Умка. Шпіц на вході відійшов від колони та помітив стіну Білдержуніверситету фізкультури.

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Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо президентських виборів у білорусі, вказавши на їх фіктивність.

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