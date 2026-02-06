NASA дозволило астронавтам брати смартфони у космос

$43.140.03
Ексклюзив
16:00 • 1308 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 4048 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 4866 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 7934 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 9266 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 19930 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16563 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19350 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61608 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53823 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
14:41 • 7934 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 16132 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
11:00 • 19930 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 31896 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 15:05 • 61608 перегляди
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19022 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 21924 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31163 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34390 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 73398 перегляди
NASA дозволило астронавтам брати смартфони у космос

Астронавти NASA вперше зможуть брати особисті смартфони в космос, починаючи з місій Crew-12 та Artemis II. Це дозволить їм фіксувати моменти для сімей та ділитися фото й відео з Землею.

NASA дозволило астронавтам брати смартфони у космос

Астронавти NASA вперше зможуть брати особисті, щоб фіксувати моменти для сімей і ділитися фото та відео з Землею, а агентство випробовує сучасну техніку для космічних досліджень. Про це повідомив очільник NASA Джаред Айзекман у соцмережі Х, пише УНН.

Астронавти NASA незабаром літатимуть із найновішими смартфонами, починаючи з місій Crew-12 та Artemis II. Ми надаємо нашим екіпажам інструменти, щоб вони могли зафіксувати особливі моменти для своїх сімей та ділитися надихаючими зображеннями та відео зі світом

- йдеться у повідомленні.

За словами Айзекмана, ця "оперативна терміновість добре служитиме NASA, оскільки відомство прагне до найціннішої науки й досліджень на орбіті та на поверхні Місяця".

"Це невеликий крок у правильному напрямку", - додав він.

NASA відкладає політ астронавтів на Місяць до березня через витік палива04.02.26, 03:33 • 4202 перегляди

Ольга Розгон

