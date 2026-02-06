NASA дозволило астронавтам брати смартфони у космос
Київ • УНН
Астронавти NASA вперше зможуть брати особисті смартфони в космос, починаючи з місій Crew-12 та Artemis II. Це дозволить їм фіксувати моменти для сімей та ділитися фото й відео з Землею.
Астронавти NASA вперше зможуть брати особисті, щоб фіксувати моменти для сімей і ділитися фото та відео з Землею, а агентство випробовує сучасну техніку для космічних досліджень. Про це повідомив очільник NASA Джаред Айзекман у соцмережі Х, пише УНН.
Астронавти NASA незабаром літатимуть із найновішими смартфонами, починаючи з місій Crew-12 та Artemis II. Ми надаємо нашим екіпажам інструменти, щоб вони могли зафіксувати особливі моменти для своїх сімей та ділитися надихаючими зображеннями та відео зі світом
За словами Айзекмана, ця "оперативна терміновість добре служитиме NASA, оскільки відомство прагне до найціннішої науки й досліджень на орбіті та на поверхні Місяця".
"Це невеликий крок у правильному напрямку", - додав він.
