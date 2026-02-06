NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос

$43.140.03
Эксклюзив
16:00 • 1494 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 4364 просмотра
14:58 • 4364 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 5090 просмотра
14:54 • 5090 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 8246 просмотра
Эксклюзив
14:41 • 8246 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
12:09 • 9436 просмотра
12:09 • 9436 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 20029 просмотра
Эксклюзив
11:00 • 20029 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16614 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16614 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19385 просмотра
6 февраля, 09:02 • 19385 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61700 просмотра
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61700 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53878 просмотра
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53878 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Астронавты NASA впервые смогут брать личные смартфоны в космос, начиная с миссий Crew-12 и Artemis II. Это позволит им фиксировать моменты для семей и делиться фото и видео с Землей.

NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос

Астронавты NASA впервые смогут брать личные вещи, чтобы фиксировать моменты для семей и делиться фото и видео с Землей, а агентство испытывает современную технику для космических исследований. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман в соцсети Х, пишет УНН.

Астронавты NASA вскоре будут летать с новейшими смартфонами, начиная с миссий Crew-12 и Artemis II. Мы предоставляем нашим экипажам инструменты, чтобы они могли запечатлеть особые моменты для своих семей и делиться вдохновляющими изображениями и видео с миром

- говорится в сообщении.

По словам Айзекмана, эта "оперативная срочность хорошо послужит NASA, поскольку ведомство стремится к самой ценной науке и исследованиям на орбите и на поверхности Луны".

"Это небольшой шаг в правильном направлении", - добавил он.

НАСА откладывает полет астронавтов на Луну до марта из-за утечки топлива04.02.26, 03:33 • 4204 просмотра

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Техника
Социальная сеть
НАСА