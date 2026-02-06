NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос
Киев • УНН
Астронавты NASA впервые смогут брать личные смартфоны в космос, начиная с миссий Crew-12 и Artemis II. Это позволит им фиксировать моменты для семей и делиться фото и видео с Землей.
Астронавты NASA впервые смогут брать личные вещи, чтобы фиксировать моменты для семей и делиться фото и видео с Землей, а агентство испытывает современную технику для космических исследований. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман в соцсети Х, пишет УНН.
Астронавты NASA вскоре будут летать с новейшими смартфонами, начиная с миссий Crew-12 и Artemis II. Мы предоставляем нашим экипажам инструменты, чтобы они могли запечатлеть особые моменты для своих семей и делиться вдохновляющими изображениями и видео с миром
По словам Айзекмана, эта "оперативная срочность хорошо послужит NASA, поскольку ведомство стремится к самой ценной науке и исследованиям на орбите и на поверхности Луны".
"Это небольшой шаг в правильном направлении", - добавил он.
