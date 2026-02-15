$42.990.00
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Международная группа исследователей зафиксировала необычную систему экзопланет, где скалистая планета находится дальше от звезды, чем ее газовые соседи. Эта структура противоречит традиционным представлениям об эволюции космоса.

Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа Хеопса зафиксировала необычную систему экзопланет, структура которой противоречит традиционным представлениям об эволюции космоса. Вокруг звезды LHS 1903, расположенной в 117 световых годах от нас, вращаются четыре объекта, порядок расположения которых ставит ученых в тупик: скалистая планета находится значительно дальше от светила, чем ее газовые соседи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Обычно планеты, формирующиеся вблизи звезды, являются небольшими и каменистыми из-за высокой температуры, тогда как газовые гиганты рождаются в более холодных внешних регионах. Однако в системе LHS 1903 внутренняя планета является скалистой, две следующие – газовыми "мини-нептунами", а четвертая снова оказывается твердой "суперземлей".

Парадигма формирования планет утверждает, что планеты вблизи своей звезды должны формироваться малыми и каменистыми, с малым количеством газа или льда или вообще без них. Это объясняется тем, что эта среда слишком горяча, чтобы поддерживать значительное количество газа или льда, и любые образующиеся атмосферы, вероятно, удаляются из-за облучения от их звезды. И наоборот, считается, что планеты на больших расстояниях друг от друга строятся в более холодных регионах с большим количеством газа и льда, что создает богатые газом миры с большими атмосферами. Эта система ставит это под сомнение, предоставляя нам каменистую планету за пределами планет, богатых газом

– объяснил ведущий автор исследования Томас Уилсон из Университета Уорвика.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с экипажем Crew-1213.02.26, 17:49 • 11868 просмотров

Уилсон охарактеризовал это открытие как "систему, построенную изнутри наружу", что делает ее уникальным случаем среди более шести тысяч уже известных экзопланет.

Компактность и характеристики объектов

Все четыре планеты системы LHS 1903 расположены чрезвычайно близко к своей материнской звезде – даже самая отдаленная из них находится ближе к светилу, чем Меркурий к нашему Солнцу. Это объясняется тем, что сама звезда является красным карликом, который на 50% менее массивен, чем Солнце. Две скалистые планеты в этой системе относятся к классу суперземель, имея массу в несколько раз большую земной, а газовые миры классифицируются как мини-Нептуны.

NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос06.02.26, 18:41 • 4086 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Reuters