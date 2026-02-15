Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа Хеопса зафиксировала необычную систему экзопланет, структура которой противоречит традиционным представлениям об эволюции космоса. Вокруг звезды LHS 1903, расположенной в 117 световых годах от нас, вращаются четыре объекта, порядок расположения которых ставит ученых в тупик: скалистая планета находится значительно дальше от светила, чем ее газовые соседи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Обычно планеты, формирующиеся вблизи звезды, являются небольшими и каменистыми из-за высокой температуры, тогда как газовые гиганты рождаются в более холодных внешних регионах. Однако в системе LHS 1903 внутренняя планета является скалистой, две следующие – газовыми "мини-нептунами", а четвертая снова оказывается твердой "суперземлей".

Парадигма формирования планет утверждает, что планеты вблизи своей звезды должны формироваться малыми и каменистыми, с малым количеством газа или льда или вообще без них. Это объясняется тем, что эта среда слишком горяча, чтобы поддерживать значительное количество газа или льда, и любые образующиеся атмосферы, вероятно, удаляются из-за облучения от их звезды. И наоборот, считается, что планеты на больших расстояниях друг от друга строятся в более холодных регионах с большим количеством газа и льда, что создает богатые газом миры с большими атмосферами. Эта система ставит это под сомнение, предоставляя нам каменистую планету за пределами планет, богатых газом