Зеленський прибув до Єлисейського палацу на саміт союзників України: перша заява

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі на саміт союзників України, повідомляє Le Monde. У першій заяві після прибуття Зеленський вказав, що сьогоднішні перемовини "мають дати більше захисту та сили для України", і що українська сторона розраховує на "підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу", пише УНН.

Деталі

"Президент України прибув до Єлисейського палацу на обід з Еммануелем Макроном, посланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, перед зустріччю "Коаліції охочих"", - пише видання.

Сам Зеленський підтвердив прибуття до Франції.

Вже прибув до Франції. Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди. Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Дякую всім, хто з Україною. - написав Зеленський у соцмережах у першій заяві.

Українські медіа також поширили відео, де новий очільник Офісу Президента Кирило Буданов також прибув на засідання "коаліції охочих" у Парижі.