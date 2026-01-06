$42.420.13
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 18091 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 27600 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 54068 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 98075 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 50422 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 49709 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 46888 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 123562 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 72265 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на саміт союзників України: перша заява

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі на саміт союзників України. Він проведе переговори з Еммануелем Макроном, посланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу на саміт союзників України: перша заява

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі на саміт союзників України, повідомляє Le Monde. У першій заяві після прибуття Зеленський вказав, що сьогоднішні перемовини "мають дати більше захисту та сили для України", і що українська сторона розраховує на "підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу", пише УНН.

Деталі

"Президент України прибув до Єлисейського палацу на обід з Еммануелем Макроном, посланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, перед зустріччю "Коаліції охочих"", - пише видання.

Сам Зеленський підтвердив прибуття до Франції.

Вже прибув до Франції. Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди. Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Дякую всім, хто з Україною.

- написав Зеленський у соцмережах у першій заяві.

Українські медіа також поширили відео, де новий очільник Офісу Президента Кирило Буданов також прибув на засідання "коаліції охочих" у Парижі.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Єлисейський палац
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна