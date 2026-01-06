Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит союзников Украины: первое заявление

$42.420.13
49.510.07
ukenru
09:58 • 10826 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 18022 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 27546 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 54015 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 97965 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 50399 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 49690 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 46886 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 123499 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 72261 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.8м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 12570 просмотра
"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте6 января, 04:06 • 11994 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 13195 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 18610 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 13893 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 754 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 35053 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 97969 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 58929 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 123501 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 21337 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 66224 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 59898 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 55708 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 63431 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook
The Economist

Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит союзников Украины: первое заявление

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит союзников Украины. Он проведет переговоры с Эммануэлем Макроном, посланником США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит союзников Украины: первое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит союзников Украины, сообщает Le Monde. В первом заявлении после прибытия Зеленский указал, что сегодняшние переговоры "должны дать больше защиты и силы для Украины", и что украинская сторона рассчитывает на "поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа", пишет УНН.

Подробности

"Президент Украины прибыл в Елисейский дворец на обед с Эммануэлем Макроном, посланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, перед встречей "Коалиции желающих"", - пишет издание.

Сам Зеленский подтвердил прибытие во Францию.

Уже прибыл во Францию. Сегодня здесь будут важные переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, с Генеральным секретарем НАТО и встреча с представителями американской переговорной команды. Переговоры, которые должны дать больше защиты и силы для Украины. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа. Спасибо всем, кто с Украиной.

- написал Зеленский в соцсетях в первом заявлении.

Украинские медиа также распространили видео, где новый глава Офиса Президента Кирилл Буданов также прибыл на заседание "коалиции желающих" в Париже.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Елисейский дворец
НАТО
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина