Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит союзников Украины: первое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит союзников Украины, сообщает Le Monde. В первом заявлении после прибытия Зеленский указал, что сегодняшние переговоры "должны дать больше защиты и силы для Украины", и что украинская сторона рассчитывает на "поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа", пишет УНН.

Подробности

"Президент Украины прибыл в Елисейский дворец на обед с Эммануэлем Макроном, посланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, перед встречей "Коалиции желающих"", - пишет издание.

Сам Зеленский подтвердил прибытие во Францию.

Уже прибыл во Францию. Сегодня здесь будут важные переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, с Генеральным секретарем НАТО и встреча с представителями американской переговорной команды. Переговоры, которые должны дать больше защиты и силы для Украины. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа. Спасибо всем, кто с Украиной. - написал Зеленский в соцсетях в первом заявлении.

Украинские медиа также распространили видео, где новый глава Офиса Президента Кирилл Буданов также прибыл на заседание "коалиции желающих" в Париже.