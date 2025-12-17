Венесуэла осудила приказ Трампа о морской блокаде как «угрозу разжигания войны»

Президент США Дональд Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии. Трамп заявил, что правительство Николаса Мадуро теперь официально признано иностранной террористической организацией, занимающейся "контрабандой наркотиков и торговлей людьми". Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Венесуэла окружена "крупнейшей армадой в истории Южной Америки", включая авианосец USS Gerald Ford. Американский лидер обвиняет режим в использовании "краденой" нефти для финансирования убийств и наркотерроризма. Ранее США уже захватили танкер "Skipper" и нанесли удары по судам предполагаемых контрабандистов, что привело к гибели 90 человек.

Реакция на действия Вашингтона:

Венесуэла: Мадуро назвал захват судов "пиратством" и обвинил США в попытке похитить нефтяные ресурсы страны.

Конгресс США: Демократы назвали блокаду "актом войны" и готовят резолюцию о прекращении военных действий.

ООН: Представители организации предостерегают об усилении репрессий и "удушении свобод" внутри Венесуэлы.

Экономика страны, имеющей крупнейшие запасы нефти в мире, остается в критическом состоянии из-за усиления санкций. Трамп подчеркнул, что военное присутствие США в регионе будет только расти, пока режим не прекратит свою незаконную деятельность.

