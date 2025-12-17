$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 18648 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 15266 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 15738 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 17470 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19419 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17594 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27396 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46318 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38739 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Венесуэла осудила приказ Трампа о морской блокаде как «угрозу разжигания войны»

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Трамп приказал ввести полную блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии, а Трамп обвинил правительство Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков и торговле людьми.

Венесуэла осудила приказ Трампа о морской блокаде как «угрозу разжигания войны»

Президент США Дональд Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии. Трамп заявил, что правительство Николаса Мадуро теперь официально признано иностранной террористической организацией, занимающейся "контрабандой наркотиков и торговлей людьми". Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Венесуэла окружена "крупнейшей армадой в истории Южной Америки", включая авианосец USS Gerald Ford. Американский лидер обвиняет режим в использовании "краденой" нефти для финансирования убийств и наркотерроризма. Ранее США уже захватили танкер "Skipper" и нанесли удары по судам предполагаемых контрабандистов, что привело к гибели 90 человек.

Реакция на действия Вашингтона:

  • Венесуэла: Мадуро назвал захват судов "пиратством" и обвинил США в попытке похитить нефтяные ресурсы страны.
    • Конгресс США: Демократы назвали блокаду "актом войны" и готовят резолюцию о прекращении военных действий.
      • ООН: Представители организации предостерегают об усилении репрессий и "удушении свобод" внутри Венесуэлы.

        Экономика страны, имеющей крупнейшие запасы нефти в мире, остается в критическом состоянии из-за усиления санкций. Трамп подчеркнул, что военное присутствие США в регионе будет только расти, пока режим не прекратит свою незаконную деятельность.

        Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров Венесуэлы - Reuters17.12.25, 04:40 • 4714 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Энергетика
        Конгресс Соединенных Штатов Америки
        Reuters
        Венесуэла