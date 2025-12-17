Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров Венесуэлы - Reuters

В среду, 17 декабря, нефтяные котировки выросли после заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о введении "полной и всеобъемлющей" блокады для всех подсанкционных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что котировки Brent поднялись на 0,9% - до 59,46 доллара за баррель, а американская WTI подорожала на 1% - до 55,82 доллара. Рынок отреагировал на усиление геополитической напряженности и опасения возможного уменьшения объемов поставок.

Накануне нефтяные цены держались вблизи минимумов за последние пять лет на фоне прогресса в мирных переговорах между россией и Украиной, что могло бы привести к смягчению санкций против москвы и увеличению предложения на рынке. Впрочем, объявление Трампа изменило инвесторские настроения.

По оценкам трейдеров, блокада потенциально может вывести с рынка 0,4–0,5 млн баррелей в сутки, что способно дополнительно подтолкнуть цены на 1–2 доллара за баррель. В то же время эксперты предостерегают, что реальные потери могут быть меньшими из-за переориентации поставок и замещения венесуэльской нефти другими сортами.

Как именно будет реализовываться блокада, пока неясно. Reuters сообщает, что США могут привлечь Береговую охрану, как это уже было во время недавнего задержания подсанкционного танкера у берегов Венесуэлы. Кроме того, в последнее время Вашингтон усилил военное присутствие в регионе.

Шаги США являются составной частью более широкой кампании давления на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Трамп, в частности, обвиняет в содействии наркотрафику в Соединенные Штаты.

По данным информагентства, после конфискации танкера венесуэльский экспорт нефти уже заметно сократился.

Напомним

Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".

