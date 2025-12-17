$42.250.05
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 20533 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 19838 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 23289 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 22182 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 24794 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 25991 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24476 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29311 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24529 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров Венесуэлы - Reuters

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Нефтяные котировки выросли после заявления президента США Дональда Трампа о введении блокады для всех подсанкционных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Котировки Brent поднялись на 0,9% до 59,46 доллара за баррель, а американская WTI подорожала на 1% до 55,82 доллара.

Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров Венесуэлы - Reuters

В среду, 17 декабря, нефтяные котировки выросли после заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о введении "полной и всеобъемлющей" блокады для всех подсанкционных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что котировки Brent поднялись на 0,9% - до 59,46 доллара за баррель, а американская WTI подорожала на 1% - до 55,82 доллара. Рынок отреагировал на усиление геополитической напряженности и опасения возможного уменьшения объемов поставок.

Накануне нефтяные цены держались вблизи минимумов за последние пять лет на фоне прогресса в мирных переговорах между россией и Украиной, что могло бы привести к смягчению санкций против москвы и увеличению предложения на рынке. Впрочем, объявление Трампа изменило инвесторские настроения.

россия наращивает экспорт нефти, но грузы скапливаются в море, оказывая давление на цены - Bloomberg09.12.25, 15:29 • 3169 просмотров

По оценкам трейдеров, блокада потенциально может вывести с рынка 0,4–0,5 млн баррелей в сутки, что способно дополнительно подтолкнуть цены на 1–2 доллара за баррель. В то же время эксперты предостерегают, что реальные потери могут быть меньшими из-за переориентации поставок и замещения венесуэльской нефти другими сортами.

Как именно будет реализовываться блокада, пока неясно. Reuters сообщает, что США могут привлечь Береговую охрану, как это уже было во время недавнего задержания подсанкционного танкера у берегов Венесуэлы. Кроме того, в последнее время Вашингтон усилил военное присутствие в регионе.

Немецкий суд отказал в конфискации нефтяного танкера Eventin из «теневого флота» РФ12.12.25, 00:33 • 4211 просмотров

Шаги США являются составной частью более широкой кампании давления на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Трамп, в частности, обвиняет в содействии наркотрафику в Соединенные Штаты.

По данным информагентства, после конфискации танкера венесуэльский экспорт нефти уже заметно сократился.

Напомним

Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала войны с Украиной - Bloomberg16.12.25, 13:45 • 3160 просмотров

Вита Зеленецкая

