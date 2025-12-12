Немецкий суд отказал в конфискации нефтяного танкера Eventin из «теневого флота» РФ
Киев • УНН
Федеральный фискальный суд Германии не разрешил конфисковать нефтяной танкер Eventin, принадлежащий к «теневому флоту» РФ, из-за сомнений в правовых основаниях. Судно со 100 000 тоннами нефти уже год стоит у немецкого Рюгена после аварии.
Немецкий Федеральный фискальный суд пока не разрешил конфисковать аварийный нефтяной танкер Eventin, который относится к так называемому "теневому флоту" РФ. Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что суд пока не дал разрешения на конфискацию судна и его груза из-за "обоснованных сомнений" в том, что такие меры имеют достаточные правовые основания.
Таможенникам временно запрещено изымать и утилизировать нефтяной танкер Eventin, входящий в список судов "теневого флота" России, вместе с его грузом. Это решение было принято Федеральным фискальным судом
Также указывается, что в настоящее время нет определенности, может ли это судно заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации.
Справка
Eventin со 100 000 тоннами нефти уже почти год стоит недалеко от немецкого Рюгена в Балтийском море, куда его отбуксировали после того, как из-за неисправности танкер стал неуправляемым. Судно направлялось из портов РФ возле Санкт-Петербурга в Индию и регулярно совершало такие рейсы ранее.
В январе все системы на борту судна вышли из строя. В течение нескольких часов оно беспомощно дрейфовало в Балтийском море. Спасательным командам в конце концов удалось установить буксирные тросы к танкеру в море.
Формальный владелец "Eventin", Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов, судится с ЕС по поводу отнесения танкера к "теневому флоту".
Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф10.12.25, 23:40 • 4820 просмотров