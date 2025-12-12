$42.280.10
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00 • 19215 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 20551 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 23992 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 33241 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18839 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 20648 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16769 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16901 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17272 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Немецкий суд отказал в конфискации нефтяного танкера Eventin из «теневого флота» РФ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Федеральный фискальный суд Германии не разрешил конфисковать нефтяной танкер Eventin, принадлежащий к «теневому флоту» РФ, из-за сомнений в правовых основаниях. Судно со 100 000 тоннами нефти уже год стоит у немецкого Рюгена после аварии.

Немецкий суд отказал в конфискации нефтяного танкера Eventin из «теневого флота» РФ

Немецкий Федеральный фискальный суд пока не разрешил конфисковать аварийный нефтяной танкер Eventin, который относится к так называемому "теневому флоту" РФ. Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что суд пока не дал разрешения на конфискацию судна и его груза из-за "обоснованных сомнений" в том, что такие меры имеют достаточные правовые основания.

Таможенникам временно запрещено изымать и утилизировать нефтяной танкер Eventin, входящий в список судов "теневого флота" России, вместе с его грузом. Это решение было принято Федеральным фискальным судом

- пишет издание.

Также указывается, что в настоящее время нет определенности, может ли это судно заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации.

Справка

Eventin со 100 000 тоннами нефти уже почти год стоит недалеко от немецкого Рюгена в Балтийском море, куда его отбуксировали после того, как из-за неисправности танкер стал неуправляемым. Судно направлялось из портов РФ возле Санкт-Петербурга в Индию и регулярно совершало такие рейсы ранее.

В январе все системы на борту судна вышли из строя. В течение нескольких часов оно беспомощно дрейфовало в Балтийском море. Спасательным командам в конце концов удалось установить буксирные тросы к танкеру в море.

Формальный владелец "Eventin", Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов, судится с ЕС по поводу отнесения танкера к "теневому флоту".

Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Балтийское море
Европейский Союз