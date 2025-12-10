Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 84 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 6028 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 13158 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 15563 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 15233 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 17112 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 20536 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19294 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19142 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17525 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 12682 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 15378 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 20934 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника10 декабря, 15:26 • 14171 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 13264 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 10220 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 13327 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 21001 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 30836 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 42609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Коломойский
Юлия Свириденко
Тимур Миндич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 10584 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 15430 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 12730 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 19872 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 30322 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук

Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового пакета санкций против российских танкеров, который будет представлен в декабре. Также он отметил, что Европа готовит дополнительные ограничения против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти.

Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет санкций против танкеров рф. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам главы государства, Украина представит новый пакет ограничений уже в этом месяце.

Есть дополнительный санкционный шаг в Европе – будет больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти, и это правильно. Украина в декабре представит и свой пакет санкций против танкерного флота, который работает на войну, и мы будем распространять это давление в совместных форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов

- отметил Зеленский.

Он также рассказал о докладе руководителя Службы внешней разведки Украины, "в том числе об экономической ситуации у врага и все большей зависимости россиян от Китая".

"В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или любой другой более сильной нации, и это феноменально, как много путин платит, чтобы только не заканчивать эту войну. Но мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну, чтобы принудить россию это сделать. Мир нужен", - резюмировал Президент

Напомним

Президент Украины Зеленский подтвердил, что 11 декабря состоится очередное заседание "Коалиции желающих" для решения вопросов по миру в Украине.

Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер10.12.25, 20:45 • 1632 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Европейский Союз
Китай
Владимир Зеленский
Украина