Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет санкций против танкеров рф. Об этом сообщает УНН.

По словам главы государства, Украина представит новый пакет ограничений уже в этом месяце.

Есть дополнительный санкционный шаг в Европе – будет больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти, и это правильно. Украина в декабре представит и свой пакет санкций против танкерного флота, который работает на войну, и мы будем распространять это давление в совместных форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов