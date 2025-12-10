Зеленский анонсировал пакет санкций против "теневого флота" рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового пакета санкций против российских танкеров, который будет представлен в декабре. Также он отметил, что Европа готовит дополнительные ограничения против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти.
Подробности
По словам главы государства, Украина представит новый пакет ограничений уже в этом месяце.
Есть дополнительный санкционный шаг в Европе – будет больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти, и это правильно. Украина в декабре представит и свой пакет санкций против танкерного флота, который работает на войну, и мы будем распространять это давление в совместных форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов
Он также рассказал о докладе руководителя Службы внешней разведки Украины, "в том числе об экономической ситуации у врага и все большей зависимости россиян от Китая".
"В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или любой другой более сильной нации, и это феноменально, как много путин платит, чтобы только не заканчивать эту войну. Но мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну, чтобы принудить россию это сделать. Мир нужен", - резюмировал Президент
Напомним
Президент Украины Зеленский подтвердил, что 11 декабря состоится очередное заседание "Коалиции желающих" для решения вопросов по миру в Украине.
