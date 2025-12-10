Зеленський анонсував пакет санкцій проти "тіньового флоту" рф

Президент України Володимир Зеленський анонсував пакет санкцій проти танкерів рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, Україна представить новий пакет обмежень вже цього місяця.

Є додатковий санкційний крок у Європі – буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів - зазначив Зеленський.

Він також розповів про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України, "в тому числі про економічну ситуацію у ворога і все більшу залежність росіян від Китаю".

"В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити росію це зробити. Мир потрібен", - резюмував Президент

