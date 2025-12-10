$42.180.11
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський анонсував пакет санкцій проти "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакету санкцій проти російських танкерів, який буде представлений у грудні. Також він зазначив, що Європа готує додаткові обмеження проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти.

Зеленський анонсував пакет санкцій проти "тіньового флоту" рф

Президент України Володимир Зеленський анонсував пакет санкцій проти танкерів рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, Україна представить новий пакет обмежень вже цього місяця.

Є додатковий санкційний крок у Європі – буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів

- зазначив Зеленський.

Він також розповів про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України, "в тому числі про економічну ситуацію у ворога і все більшу залежність росіян від Китаю".

"В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити росію це зробити. Мир потрібен", - резюмував Президент

Нагадаємо

Президент України Зеленський підтвердив, що 11 грудня відбудеться чергове засідання "Коаліції охочих" для розв'язання питань щодо миру в Україні.

Вадим Хлюдзинський

