Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 10719 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 13346 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 13173 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 15261 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 19398 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 18562 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18847 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 25957 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17351 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Зеленський підтвердив зустріч “Коаліції охочих” у четвер

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Президент України Зеленський підтвердив, що 11 грудня відбудеться чергове засідання "Коаліції охочих" для розв'язання питань щодо миру в Україні.

Зеленський підтвердив зустріч “Коаліції охочих” у четвер
Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер, 11 грудня, має відбутися зустріч "Коаліції охочих", які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі, передає УНН.

Деталі

На завтра ми готуємо зустріч "Коаліції охочих" – більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі. Будемо наступного тижня координуватися з Європою та у двосторонніх форматах

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна працює швидко, а кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для нашої оборони, для нашої стійкості.

Нагадаємо

"Коаліція охочих" для підтримки України збереться у четвер, 11 грудня, у дистанційному форматі.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна