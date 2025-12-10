Зеленський підтвердив зустріч “Коаліції охочих” у четвер
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер, 11 грудня, має відбутися зустріч "Коаліції охочих", які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі, передає УНН.
Деталі
На завтра ми готуємо зустріч "Коаліції охочих" – більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі. Будемо наступного тижня координуватися з Європою та у двосторонніх форматах
Він зазначив, що Україна працює швидко, а кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для нашої оборони, для нашої стійкості.
Нагадаємо
"Коаліція охочих" для підтримки України збереться у четвер, 11 грудня, у дистанційному форматі.