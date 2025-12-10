Зеленский подтвердил встречу «Коалиции желающих» в четверг

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг, 11 декабря, должна состояться встреча "Коалиции желающих", которые вместе с Украиной работают для безопасности на земле, в небе и на море, передает УНН.

Детали

"На завтра мы готовим встречу "Коалиции желающих" – более 30 государств, которые вместе с Украиной работают для безопасности на земле, в небе и на море. Будем на следующей неделе координироваться с Европой и в двусторонних форматах", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина работает быстро, а каждый визит, каждые наши переговоры всегда имеют практический результат для нашей обороны, для нашей устойчивости.

Напомним

"Коалиция желающих" для поддержки Украины соберется в четверг, 11 декабря, в дистанционном формате.