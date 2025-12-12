Німецький суд відмовив у конфіскації нафтового танкера Eventin з "тіньового флоту" рф

$42.280.10
11 грудня, 17:49 • 11853 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 20480 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 21459 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 24861 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 34350 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 19136 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 20904 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16803 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16942 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 17299 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити СіверськVideo11 грудня, 15:25 • 6138 перегляди
Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологиPhoto11 грудня, 15:57 • 5554 перегляди
Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі11 грудня, 16:11 • 6318 перегляди
Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні11 грудня, 17:10 • 5324 перегляди
Київ під тиском: Україні важко впоратися з "руйнівними мирними планами" Дональда Трампа – The Economist11 грудня, 17:23 • 7190 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 34347 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 44112 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 45347 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 56349 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 57262 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Донецька область
Крим
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 27502 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 30799 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 36293 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 32177 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 40886 перегляди
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Німецький суд відмовив у конфіскації нафтового танкера Eventin з "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Федеральний фіскальний суд Німеччини не дозволив конфіскувати нафтовий танкер Eventin, що належить до "тіньового флоту" рф, через сумніви щодо правових підстав. Судно з 100 000 тоннами нафти вже рік стоїть біля німецького Рюгена після аварії.

Німецький суд відмовив у конфіскації нафтового танкера Eventin з "тіньового флоту" рф

Німецький Федеральний фіскальний суд наразі не дозволив конфіскувати аварійний нафтовий танкер Eventin, який відноситься до так званого "тіньового флоту" рф. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що cуд поки не дав дозволу на конфіскацію судна та його вантажу, через "обгрунтовані сумніви" у тому, що такі заходи мають достатні правові підстави.

Митникам тимчасово заборонено вилучати та утилізувати нафтовий танкер Eventin, який входить до списку суден "тіньового флоту" росії, разом з його вантажем. Це рішення було прийнято Федеральним фіскальним судом

- пише видання.

Також вказується, що нині немає визначеності, чи це судно може заходити на територію ЄС у випадку надзвичайної ситуації.

Довідково

Eventin зі 100 000 тоннами нафти вже майже рік стоїть неподалік німецького Рюгена у Балтійському морі, куди його відбуксирували після того, як через несправність танкер став некерованим. Судно прямувало з портів рф біля санкт-петербурга до Індії, і регулярно здійснював такі рейси раніше.

У січні всі системи на борту судна вийшли з ладу. Протягом кількох годин воно безпорадно дрейфувало в Балтійському морі. Рятувальним командам врешті-решт вдалося встановити буксирні троси до танкера в морі.

Формальний власник "Eventin," Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів, судиться з ЄС щодо зарахування танкера до "тіньового флоту".

Зеленський анонсував пакет санкцій проти "тіньового флоту" рф10.12.25, 23:40 • 4830 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Балтійське море
Європейський Союз