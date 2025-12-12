Німецький суд відмовив у конфіскації нафтового танкера Eventin з "тіньового флоту" рф
Київ • УНН
Федеральний фіскальний суд Німеччини не дозволив конфіскувати нафтовий танкер Eventin, що належить до "тіньового флоту" рф, через сумніви щодо правових підстав. Судно з 100 000 тоннами нафти вже рік стоїть біля німецького Рюгена після аварії.
Німецький Федеральний фіскальний суд наразі не дозволив конфіскувати аварійний нафтовий танкер Eventin, який відноситься до так званого "тіньового флоту" рф. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що cуд поки не дав дозволу на конфіскацію судна та його вантажу, через "обгрунтовані сумніви" у тому, що такі заходи мають достатні правові підстави.
Митникам тимчасово заборонено вилучати та утилізувати нафтовий танкер Eventin, який входить до списку суден "тіньового флоту" росії, разом з його вантажем. Це рішення було прийнято Федеральним фіскальним судом
Також вказується, що нині немає визначеності, чи це судно може заходити на територію ЄС у випадку надзвичайної ситуації.
Довідково
Eventin зі 100 000 тоннами нафти вже майже рік стоїть неподалік німецького Рюгена у Балтійському морі, куди його відбуксирували після того, як через несправність танкер став некерованим. Судно прямувало з портів рф біля санкт-петербурга до Індії, і регулярно здійснював такі рейси раніше.
У січні всі системи на борту судна вийшли з ладу. Протягом кількох годин воно безпорадно дрейфувало в Балтійському морі. Рятувальним командам врешті-решт вдалося встановити буксирні троси до танкера в морі.
Формальний власник "Eventin," Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів, судиться з ЄС щодо зарахування танкера до "тіньового флоту".
