В части Николаевской области возобновили подачу электричества: 6 тысяч абонентов до сих пор без света
Киев • УНН
В Николаевской области возобновили электроснабжение, однако более 6 тысяч абонентов Николаевского района остаются без света после ночного обстрела. Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, приведших к временному отключению.
В части Николаевской области электроснабжение уже возобновили. В то же время в Николаевском районе более 6 тысяч абонентов до сих пор остаются без света. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Здесь все потребители запитаны. Остаются без света более 6 тысяч абонентов Николаевского района, которые были обесточены в результате ночного массированного обстрела. Энергетики работают дальше
Напомним
3 января в части населенных пунктов Николаевского и Вознесенского районов объявили о временном прекращении электроснабжения. Это было связано с ликвидацией последствий вражеских обстрелов.