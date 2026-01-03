В части Николаевской области возобновили подачу электричества: 6 тысяч абонентов до сих пор без света

В части Николаевской области электроснабжение уже возобновили. В то же время в Николаевском районе более 6 тысяч абонентов до сих пор остаются без света. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Здесь все потребители запитаны. Остаются без света более 6 тысяч абонентов Николаевского района, которые были обесточены в результате ночного массированного обстрела. Энергетики работают дальше - говорится в сообщении.

Напомним

3 января в части населенных пунктов Николаевского и Вознесенского районов объявили о временном прекращении электроснабжения. Это было связано с ликвидацией последствий вражеских обстрелов.