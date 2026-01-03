$42.170.00
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 25690 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 50677 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 51928 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 72812 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 43346 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 71605 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 100645 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68064 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60989 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
На Миколаївщині тимчасово відключать світло через відновлювальні роботи через ворожі обстріли

Київ • УНН

 • 34 перегляди

3 січня в частині населених пунктів Миколаївського та Вознесенського районів тимчасово припинять електропостачання. Це пов'язано з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, повідомив Віталій Кім.

На Миколаївщині тимчасово відключать світло через відновлювальні роботи через ворожі обстріли

У частині населених пунктів Миколаївського та Вознесенського районів 3 січня тимчасово припинять електропостачання через ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Задля проведення відновлювальних робіт орієнтовно о 15:30 будуть знеструмлені споживачі населених пунктів частини Миколаївського та Вознесенського районів. Перерва в електропостачанні буде приблизно дві години 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Миколаїв в ніч на 3 січня зазнав атаки ворожих дронів.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Миколаївська область
Віталій Кім
Миколаїв