На Миколаївщині тимчасово відключать світло через відновлювальні роботи через ворожі обстріли

У частині населених пунктів Миколаївського та Вознесенського районів 3 січня тимчасово припинять електропостачання через ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Задля проведення відновлювальних робіт орієнтовно о 15:30 будуть знеструмлені споживачі населених пунктів частини Миколаївського та Вознесенського районів. Перерва в електропостачанні буде приблизно дві години - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Миколаїв в ніч на 3 січня зазнав атаки ворожих дронів.