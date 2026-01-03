$42.170.00
15:04 • 3336 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 10001 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 30808 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 55883 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 56539 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 77162 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44777 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72741 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 102034 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68553 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
У частині Миколаївщини відновили постачання електрики: 6 тисяч абонентів досі без світла

Київ • УНН

 • 230 перегляди

На Миколаївщині відновили електропостачання, проте понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району залишаються без світла після нічного обстрілу. Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, що призвели до тимчасового відключення.

У частині Миколаївщини відновили постачання електрики: 6 тисяч абонентів досі без світла

У частині Миколаївщини електропостачання вже відновили. Водночас у Миколаївському районі понад 6 тисяч абонентів досі залишаються без світла. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Тут всі споживачі заживлені. Залишаються без світла понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, які були знеструмлені внаслідок нічного масованого обстрілу. Енергетики працюють далі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

3 січня в частині населених пунктів Миколаївського та Вознесенського районів оголосили про тимчасове припинення електропостачання. Це було пов'язано з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Віталій Кім