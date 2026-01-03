У частині Миколаївщини відновили постачання електрики: 6 тисяч абонентів досі без світла
Київ • УНН
На Миколаївщині відновили електропостачання, проте понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району залишаються без світла після нічного обстрілу. Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, що призвели до тимчасового відключення.
У частині Миколаївщини електропостачання вже відновили. Водночас у Миколаївському районі понад 6 тисяч абонентів досі залишаються без світла. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Тут всі споживачі заживлені. Залишаються без світла понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, які були знеструмлені внаслідок нічного масованого обстрілу. Енергетики працюють далі
Нагадаємо
3 січня в частині населених пунктів Миколаївського та Вознесенського районів оголосили про тимчасове припинення електропостачання. Це було пов'язано з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.