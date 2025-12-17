Ціни на нафту зросли після блокади Трампом танкерів Венесуели - Reuters

У середу, 17 грудня нафтові котирування зросли після заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про запровадження "повної та всеосяжної" блокади для всіх підсанкційних танкерів, які заходять до Венесуели та виходять з неї. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що котирування Brent піднялися на 0,9% - до 59,46 долара за барель, а американська WTI подорожчала на 1% - до 55,82 долара. Ринок відреагував на посилення геополітичної напруги та побоювання можливого зменшення обсягів постачання.

Напередодні нафтові ціни трималися поблизу мінімумів за останні п’ять років на тлі поступу в мирних переговорах між росією та Україною, що могло б призвести до пом’якшення санкцій проти москви і збільшення пропозиції на ринку. Втім, оголошення Трампа змінило інвесторські настрої.

росія нарощує експорт нафти, але вантажі накопичуються в морі, тиснучи на ціни - Bloomberg

За оцінками трейдерів, блокада потенційно може вивести з ринку 0,4–0,5 млн барелів на добу, що здатне додатково підштовхнути ціни на 1–2 долари за барель. Водночас експерти застерігають, що реальні втрати можуть бути меншими через переорієнтацію поставок і заміщення венесуельської нафти іншими сортами.

Як саме реалізовуватиметься блокада, поки що незрозуміло. Reuters повідомляє, що США можуть залучити Берегову охорону, як це вже було під час нещодавнього затримання підсанкційного танкера біля берегів Венесуели. Крім того, останнім часом Вашингтон посилив військову присутність у регіоні.

Німецький суд відмовив у конфіскації нафтового танкера Eventin з "тіньового флоту" рф

Кроки США є складовою ширшої кампанії тиску на уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Трамп, зокрема, звинувачує у сприянні наркотрафіку до Сполучених Штатів.

За даними інформагенції, після конфіскації танкера венесуельський експорт нафти вже помітно скоротився.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg