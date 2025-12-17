$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 10784 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 20317 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 19679 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 23140 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 22056 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 24694 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 25898 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24448 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29294 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24515 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Ціни на нафту зросли після блокади Трампом танкерів Венесуели - Reuters

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Нафтові котирування зросли після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження блокади для всіх підсанкційних танкерів, що заходять до Венесуели та виходять з неї. Котирування Brent піднялися на 0,9% до 59,46 долара за барель, а американська WTI подорожчала на 1% до 55,82 долара.

Ціни на нафту зросли після блокади Трампом танкерів Венесуели - Reuters

У середу, 17 грудня нафтові котирування зросли після заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про запровадження "повної та всеосяжної" блокади для всіх підсанкційних танкерів, які заходять до Венесуели та виходять з неї. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що котирування Brent піднялися на 0,9% - до 59,46 долара за барель, а американська WTI подорожчала на 1% - до 55,82 долара. Ринок відреагував на посилення геополітичної напруги та побоювання можливого зменшення обсягів постачання.

Напередодні нафтові ціни трималися поблизу мінімумів за останні п’ять років на тлі поступу в мирних переговорах між росією та Україною, що могло б призвести до пом’якшення санкцій проти москви і збільшення пропозиції на ринку. Втім, оголошення Трампа змінило інвесторські настрої.

росія нарощує експорт нафти, але вантажі накопичуються в морі, тиснучи на ціни - Bloomberg09.12.25, 15:29 • 3169 переглядiв

За оцінками трейдерів, блокада потенційно може вивести з ринку 0,4–0,5 млн барелів на добу, що здатне додатково підштовхнути ціни на 1–2 долари за барель. Водночас експерти застерігають, що реальні втрати можуть бути меншими через переорієнтацію поставок і заміщення венесуельської нафти іншими сортами.

Як саме реалізовуватиметься блокада, поки що незрозуміло. Reuters повідомляє, що США можуть залучити Берегову охорону, як це вже було під час нещодавнього затримання підсанкційного танкера біля берегів Венесуели. Крім того, останнім часом Вашингтон посилив військову присутність у регіоні.

Німецький суд відмовив у конфіскації нафтового танкера Eventin з "тіньового флоту" рф12.12.25, 00:33 • 4211 переглядiв

Кроки США є складовою ширшої кампанії тиску на уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Трамп, зокрема, звинувачує у сприянні наркотрафіку до Сполучених Штатів.

За даними інформагенції, після конфіскації танкера венесуельський експорт нафти вже помітно скоротився.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg16.12.25, 13:45 • 3154 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна