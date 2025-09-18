Трамп: путин меня подвел в вопросе урегулирования войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Киром Стармером, передает УНН.

Я думал, что самый простой вариант (урегулирования войны - ред.) будет из-за моих хороших отношений с президентом путиным, но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, к чему нас это приведет, но я надеялся, что это будет самая легкая проблема, но все конфликты мы урегулировали. Это тоже будет решено - сказал Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать и заключить соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину.