12:49 • 4680 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 11683 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 20244 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 14491 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 14288 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23519 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14697 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43631 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43214 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33167 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Парубий
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Индия
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
E-6 Mercury

Трамп: путин меня подвел в вопросе урегулирования войны

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Дональд Трамп считал, что его хорошие отношения с владимиром путиным помогут урегулировать конфликт, но путин его подвел. Американский лидер надеялся на легкое решение проблемы.

Трамп: путин меня подвел в вопросе урегулирования войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Киром Стармером, передает УНН.

Я думал, что самый простой вариант (урегулирования войны - ред.) будет из-за моих хороших отношений с президентом путиным, но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, к чему нас это приведет, но я надеялся, что это будет самая легкая проблема, но все конфликты мы урегулировали. Это тоже будет решено 

- сказал Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать и заключить соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
Дональд Трамп