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Келлог підтримав Україну і пояснив, чому не потрібно припиняти удари по російських НПЗ

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Кіт Келлог підтримав удари України по російських НПЗ та інших об’єктах військово-промислового комплексу. Він протиставив їх атакам рф на цивільну інфраструктуру.

Келлог підтримав Україну і пояснив, чому не потрібно припиняти удари по російських НПЗ

Колишній спецпосланець президента США з питань України та росії Кіт Келлог підтримав удари України по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що Київ має продовжувати атакувати об'єкти, пов'язані з військовою промисловістю рф. Про це Келлог сказав в ефірі Fox News, пише УНН.

Деталі

За словами американського генерала, росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема церквах і школах. Натомість українські сили переважно атакують об'єкти, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс.

Келлог наголосив, що москва намагається домогтися припинення українських атак на свої нафтопереробні підприємства, однак, на його переконання, Україна не повинна погоджуватися на такі вимоги.

Келлог підтримав продовження українських атак

росіяни намагаються сказати українцям і американцям – досить атакувати наші НПЗ. Українці не стануть цього робити, вони будуть атакувати далі, як і мають. Це військова операція, це війна – і вони атакують правильно

– заявив Келлог.

Таким чином колишній американський спецпосланець відкрито підтримав продовження українських ударів по російських нафтопереробних заводах, протиставивши їх атакам рф на цивільні об'єкти в Україні.

Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент для переговорів із рф - AP10.10.26, 21:31 • 14013 переглядiв

Степан Гафтко

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