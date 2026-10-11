Келлог підтримав Україну і пояснив, чому не потрібно припиняти удари по російських НПЗ
Київ • УНН
Кіт Келлог підтримав удари України по російських НПЗ та інших об’єктах військово-промислового комплексу. Він протиставив їх атакам рф на цивільну інфраструктуру.
Колишній спецпосланець президента США з питань України та росії Кіт Келлог підтримав удари України по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що Київ має продовжувати атакувати об'єкти, пов'язані з військовою промисловістю рф. Про це Келлог сказав в ефірі Fox News, пише УНН.
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За словами американського генерала, росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема церквах і школах. Натомість українські сили переважно атакують об'єкти, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс.
Келлог наголосив, що москва намагається домогтися припинення українських атак на свої нафтопереробні підприємства, однак, на його переконання, Україна не повинна погоджуватися на такі вимоги.
Келлог підтримав продовження українських атак
росіяни намагаються сказати українцям і американцям – досить атакувати наші НПЗ. Українці не стануть цього робити, вони будуть атакувати далі, як і мають. Це військова операція, це війна – і вони атакують правильно
Таким чином колишній американський спецпосланець відкрито підтримав продовження українських ударів по російських нафтопереробних заводах, протиставивши їх атакам рф на цивільні об'єкти в Україні.
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