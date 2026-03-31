Голови дипломатії ЄС і України у роковини Бучанської різанини підтвердили відданість забезпеченню відповідальності рф

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС відвідали Бучу у четверті роковини трагедії. Учасники засідання підтвердили створення комісії для компенсації збитків.

Міністри закордонних справ України та країн ЄС здійснили візит до Бучі у четверті роковини російської різанини і зробили спільну заяву з нагоди неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС, наголосивши на забезпеченні відповідальності російського агресора, зокрема в межах Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із високою представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас, комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом, міністрами закордонних справ ЄС відвідали Бучу у четверті роковини російської різанини у вівторок, 31 березня.

Гості поставили лампадки до меморіалу жертв Бучанської різанини та вшанували памʼять українців, по-звірячому вбитих тут чотири року тому. Вони відвідали церкву, де розміщена виставка фото та відео російських звірств у Бучі. 

Міністр закордонних справ України висловив вдячність своїм колегам із країн ЄС, які прибули на спеціальне виїзне засідання Ради ЄС у закордонних справах. Ключовою темою зустрічі стала відповідальність російського агресора, зокрема в межах Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.

За словами голови МЗС України, на тлі подій на Близькому Сході вкрай важливо, щоб Україна залишалася серед пріоритетів як глобального, так і регіонального порядку денного.

Під час спеціального виїзного засідання, очільники зовнішньополітичних відомств держав ЄС зосередилися також на питаннях енергетики, ситуації на полі бою та членстві України в ЄС. 

Спільну заяву за підсумками зустрічі зробили Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Республіки Кіпр, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та України.

Ми зібралися сьогодні у Києві та Бучі, щоб вшанувати пам'ять жертв масових злочинів у Бучі, скоєних під час тимчасової окупації росією частин Київської області у 2022 році, та підтвердити нашу непохитну відданість забезпеченню повної відповідальності російської федерації за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включаючи агресію, що порушує Статут Організації Об'єднаних Націй

- ідеться у заяві.

Учасники вказали у заяві, що вшановують пам'ять "усіх жертв різанини в Бучі та інших містах, селищах і селах по всій Україні, де цивільне населення зазнало масових убивств, катувань, сексуального насильства, примусових депортацій та інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та права прав людини". "Докази, зібрані після відходу російських військ, підкреслюють необхідність забезпечити повну та всеохоплюючу відповідальність", - наголошується у заяві.

"Ми підтверджуємо нашу відданість забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною росії проти України", - сказано у заяві.

У цьому контексті учасники зустрічі привітали "нещодавній прогрес, досягнутий у рамках Ради Європи за підтримки ЄС у напрямку започаткування діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та створення Міжнародної компенсаційної комісії для України". "Ми також висловлюємо нашу підтримку розслідуванню Міжнародним кримінальним судом ситуації в Україні та закликаємо всі держави-учасниці до повної співпраці", - ідеться у заяві.

"Ми наголошуємо, що відповідальність є невід'ємним елементом всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, а також дотримання міжнародного права", - заявили учасники засідання.

"На п'ятому році російської агресивної війни ми підтверджуємо нашу незмінну тверду та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до цілей та принципів Статуту ООН та міжнародного права", - ідеться у заяві.

