Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заяви
Київ • УНН
Глава дипломатії ЄС та європейські міністри проведуть засідання в Києві. Візит присвячено роковинам звільнення Бучі та обговоренню підтримки України.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас і голови дипломатій країн блоку прибули до Києва, де сьогодні очікується міністерське засідання ЄС, повідомили у МЗС України у вівторок, пише УНН.
До Києва прибули глава дипломатії ЄС Кая Каллас та європейські міністри закордонних справ. На Центральному вокзалі їх привітав міністр Андрій Сибіга. Сьогодні в українській столиці відбудеться міністерське засідання ЄС
"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС!" - написав Сибіга у X.
"Сьогодні ми відзначаємо роковини різанини в Бучі. Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча. Всеохопна відповідальність за російські злочини є життєво важливою для відновлення справедливості в Європі. І сьогодні ми будемо просувати вперед зусилля на треку справедливості", - наголосив голова МЗС.
Міністр додав, що у ці дні також відзначаємо чотири роки з того часу, як Україна почала звільняти Київську область та інші райони, окуповані росією. "Вони нагадують світові про героїзм наших захисників. Україна знає, як перемагати", - вказав він.
"Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України", - наголосив Сибіга.
Добре бути сьогодні в Києві з міністрами закордонних справ європейських країн. Кожен візит – це потужне нагадування про мужність та стійкість України. Європа поруч з вами. Ми продовжуватимемо надавати військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку. І ми зробимо все можливе, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини росії