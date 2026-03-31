Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заяви

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас і голови дипломатій країн блоку прибули до Києва, де сьогодні очікується міністерське засідання ЄС, повідомили у МЗС України у вівторок, пише УНН.

До Києва прибули глава дипломатії ЄС Кая Каллас та європейські міністри закордонних справ. На Центральному вокзалі їх привітав міністр Андрій Сибіга. Сьогодні в українській столиці відбудеться міністерське засідання ЄС - повідомили у МЗС у соцмережах.

"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС!" - написав Сибіга у X.

"Сьогодні ми відзначаємо роковини різанини в Бучі. Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча. Всеохопна відповідальність за російські злочини є життєво важливою для відновлення справедливості в Європі. І сьогодні ми будемо просувати вперед зусилля на треку справедливості", - наголосив голова МЗС.

Міністр додав, що у ці дні також відзначаємо чотири роки з того часу, як Україна почала звільняти Київську область та інші райони, окуповані росією. "Вони нагадують світові про героїзм наших захисників. Україна знає, як перемагати", - вказав він.

"Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України", - наголосив Сибіга.