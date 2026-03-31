Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявления

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главы дипломатий стран блока прибыли в Киев, где сегодня ожидается министерское заседание ЕС, сообщили в МИД Украины во вторник, пишет УНН.

В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Кая Каллас и европейские министры иностранных дел. На Центральном вокзале их приветствовал министр Андрей Сибига. Сегодня в украинской столице состоится министерское заседание ЕС - сообщили в МИД в соцсетях.

"Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры государств-членов ЕС!" - написал Сибига в X.

"Сегодня мы отмечаем годовщину резни в Буче. В тот день ужасные фотографии замученных гражданских потрясли весь мир. Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость за это и другие российские зверства неизбежна. Всеобъемлющая ответственность за российские преступления жизненно важна для восстановления справедливости в Европе. И сегодня мы будем продвигать вперед усилия на треке справедливости", - подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что в эти дни также отмечаем четыре года с тех пор, как Украина начала освобождать Киевскую область и другие районы, оккупированные россией. "Они напоминают миру о героизме наших защитников. Украина знает, как побеждать", - указал он.

"Этот визит является признаком настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен высокому представителю-вице-президенту Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину", - подчеркнул Сибига.