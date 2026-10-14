На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
Київ • УНН
Єврокомісія надала Україні €2,86 млрд у межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на дрони, ППО, ракети, радари й боєприпаси.
Європейська комісія 14 жовтня повідомила про виділення Україні 2,86 мільярда євро на дрони, ракети та невідкладні потреби на полі бою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив це, пише УНН.
Сьогодні Європейська комісія виділила Україні 2,86 мільярда євро в межах оборонного компоненту кредиту Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро. Фінансування буде спрямовано на дрони, системи протиповітряної оборони, ракети, радари, системи радіоелектронної боротьби та боєприпаси
"Незмінна підтримка Європи Україні важлива як ніколи. Допомагати захищати її небо, рятувати життя, захищати її землю. Сьогоднішньою виплатою ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України. Включаючи дрони та ракети", - прокоментувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.
ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій. Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок
Він вказав, що щиро дякує президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам - членам ЄС "за незмінну відданість обороні України та нашій спільній європейській безпеці".
На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд07.10.26, 12:29 • 24814 переглядiв