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На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Єврокомісія надала Україні €2,86 млрд у межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на дрони, ППО, ракети, радари й боєприпаси.

На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги

Європейська комісія 14 жовтня повідомила про виділення Україні 2,86 мільярда євро на дрони, ракети та невідкладні потреби на полі бою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив це, пише УНН.

Сьогодні Європейська комісія виділила Україні 2,86 мільярда євро в межах оборонного компоненту кредиту Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро. Фінансування буде спрямовано на дрони, системи протиповітряної оборони, ракети, радари, системи радіоелектронної боротьби та боєприпаси

- повідомили у євроінституції.

"Незмінна підтримка Європи Україні важлива як ніколи. Допомагати захищати її небо, рятувати життя, захищати її землю. Сьогоднішньою виплатою ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України. Включаючи дрони та ракети", - прокоментувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій. Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок

- підтвердив Корецький.

Він вказав, що щиро дякує президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам - членам ЄС "за незмінну відданість обороні України та нашій спільній європейській безпеці".

На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд07.10.26, 12:29 • 24814 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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