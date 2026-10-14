На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги

Європейська комісія 14 жовтня повідомила про виділення Україні 2,86 мільярда євро на дрони, ракети та невідкладні потреби на полі бою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив це, пише УНН.

"Незмінна підтримка Європи Україні важлива як ніколи. Допомагати захищати її небо, рятувати життя, захищати її землю. Сьогоднішньою виплатою ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України. Включаючи дрони та ракети", - прокоментувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій. Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок