На дроны и ракеты: ЕС выделил Украине еще €2,86 млрд оборонной помощи

Европейская комиссия 14 октября сообщила о выделении Украине 2,86 миллиарда евро на дроны, ракеты и неотложные потребности на поле боя. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил это, пишет УНН.

Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках оборонного компонента кредита Ukraine Support Loan в размере 90 миллиардов евро. Финансирование будет направлено на дроны, системы противовоздушной обороны, ракеты, радары, системы радиоэлектронной борьбы и боеприпасы - сообщили в евроинституте.

"Неизменная поддержка Европы Украине важна как никогда. Помогать защищать ее небо, спасать жизни, защищать ее землю. Сегодняшней выплатой мы продолжаем удовлетворять самые насущные оперативные потребности Украины. Включая дроны и ракеты", - прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

ЕС выделил Украине еще €2,86 млрд в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan. На фоне усиления российских атак на наши города и критическую инфраструктуру эта поддержка жизненно необходима. Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой. Мы продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальное оборонное финансирование было предоставлено без задержек - подтвердил Корецкий.

Он отметил, что искренне благодарит председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и все государства - члены ЕС "за неизменную приверженность обороне Украины и нашей общей европейской безопасности".

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