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Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміною

Київ • УНН

 • 10625 перегляди

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відзначив важливість розробок Fire Point.

Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміною

Виробництво українською оборонною компанією Fire Point балістичних ракет і робота над європейською антибалістичною системою Freyja можуть стати величезною зміною у війні та посилити оборону Європи. Про це заявив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише УНН.

Деталі

Тож, на щастя для Європи й для самої України, у нас є Fire Point, яка, як ви знаєте, збирається розпочати виробництво як балістичних ракет, так і антибалістичних систем Freyja. І це може стати величезною зміною

- заявив він.

Нагадаємо

1 жовтня Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування FP-7, розробленої українською оборонною компанією Fire Point. Місце запуску і ціль не розголошувалися, однак відомо, що ракета має дальність близько 250 км і бойову частину вагою близько 200 кг. Також компанія паралельно працює над FP-9, яка матиме більшу дальність і буде здатна уразити москву.

Freyja - це ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет. Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.

Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-709.10.26, 08:59 • 55452 перегляди

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Ірина Терех
Fire Point
Війна в Україні
Андрюс Кубілюс
Європа
Володимир Зеленський
Україна