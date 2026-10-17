рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian

Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміною

Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський

Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський

Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися

Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф

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Зеленський відреагував на рішення по закону Ліндсі Грема "в Америці" на тлі спроб рф зробити блекаут