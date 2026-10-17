Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміною
Київ • УНН
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відзначив важливість розробок Fire Point.
Виробництво українською оборонною компанією Fire Point балістичних ракет і робота над європейською антибалістичною системою Freyja можуть стати величезною зміною у війні та посилити оборону Європи. Про це заявив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише УНН.
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Тож, на щастя для Європи й для самої України, у нас є Fire Point, яка, як ви знаєте, збирається розпочати виробництво як балістичних ракет, так і антибалістичних систем Freyja. І це може стати величезною зміною
Нагадаємо
1 жовтня Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування FP-7, розробленої українською оборонною компанією Fire Point. Місце запуску і ціль не розголошувалися, однак відомо, що ракета має дальність близько 250 км і бойову частину вагою близько 200 кг. Також компанія паралельно працює над FP-9, яка матиме більшу дальність і буде здатна уразити москву.
Freyja - це ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет. Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-709.10.26, 08:59 • 55452 перегляди