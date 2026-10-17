Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменением
Киев • УНН
Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил важность разработок Fire Point.
Производство украинской оборонной компанией Fire Point баллистических ракет и работа над европейской противоракетной системой Freyja могут стать огромным изменением в войне и усилить оборону Европы. Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет УНН.
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Итак, к счастью для Европы и для самой Украины, у нас есть Fire Point, которая, как вы знаете, собирается начать производство как баллистических ракет, так и противоракетных систем Freyja. И это может стать огромным изменением
Напомним
1 октября Президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении FP-7, разработанной украинской оборонной компанией Fire Point. Место запуска и цель не разглашались, однако известно, что ракета имеет дальность около 250 км и боевую часть весом около 200 кг. Также компания параллельно работает над FP-9, которая будет иметь большую дальность и сможет поразить москву.
Freyja — это инициированный Украиной проект совместной европейской противоракетной системы, первый трек Противоракетной коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет. Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.
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