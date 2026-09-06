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The Guardian
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The Times
Техніка

Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісар

Київ • УНН

 • 2032 перегляди

Андрюс Кубілюс заявив, що путін підвищує ескалацію та переніс війну до росії. Так він прокоментував удар дрона по будівлі СБУ в Києві.

Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісар

російський диктатор володимир путін постійно підвищує рівень ескалації і власноруч переніс війну на територію рф. Про це у соцмережі Х заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, інформує УНН.

Деталі

Цей пост став коментарем на влучання російського дрона в будівлю СБУ у Києві.

путін повернув війну до росії: він загострює ситуацію, а потім українці відповідають дзеркальними заходами. Ось так путін знищив більшість нафтопереробних заводів у росії, втратив міжнародні рейси, а тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, поки український дрон залетить у їхні офіси

- припустив Кубілюс.

Нагадаємо

4 вересня російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Безпілотник був направлений прямо у кабінет керівника спецслужби у цій будівлі.

Удар рф по кабінету глави СБУ Поклада - що відомо про стан керівника спецслужби04.09.26, 18:24 • 6272 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Служба безпеки України
Київ