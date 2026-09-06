Теперь КГБ и ГРУ будут ждать украинские дроны в своих офисах — еврокомиссар
Киев • УНН
Андрюс Кубилюс заявил, что Путин повышает эскалацию и перенёс войну в Россию. Так он прокомментировал удар дрона по зданию СБУ в Киеве.
российский диктатор владимир путин постоянно повышает уровень эскалации и собственноручно перенёс войну на территорию рф. Об этом в соцсети X заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует УНН.
Детали
Этот пост стал комментарием по поводу попадания российского дрона в здание СБУ в Киеве.
путин вернул войну в россию: он обостряет ситуацию, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами. Вот так путин уничтожил большинство нефтеперерабатывающих заводов в россии, потерял международные рейсы, а теперь КГБ и ГРУ будут ждать, пока украинский дрон залетит в их офисы
Напомним
4 сентября российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя спецслужбы в этом здании.
Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы04.09.26, 18:24 • 6214 просмотров