Теперь КГБ и ГРУ будут ждать украинские дроны в своих офисах — еврокомиссар

российский диктатор владимир путин постоянно повышает уровень эскалации и собственноручно перенёс войну на территорию рф. Об этом в соцсети X заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует УНН.

Детали

Этот пост стал комментарием по поводу попадания российского дрона в здание СБУ в Киеве.

путин вернул войну в россию: он обостряет ситуацию, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами. Вот так путин уничтожил большинство нефтеперерабатывающих заводов в россии, потерял международные рейсы, а теперь КГБ и ГРУ будут ждать, пока украинский дрон залетит в их офисы - предположил Кубилюс.

Напомним

4 сентября российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя спецслужбы в этом здании.

Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы