Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы

В результате целенаправленной атаки рф на здание Службы безопасности Украины руководитель спецслужбы Александр Поклад не пострадал. Об этом сообщили в СБУ и добавили - россияне получат болезненный ответ, передает УНН.

Сегодня враг нанес удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон целенаправленно был направлен в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - глава СБУ не получил повреждений

В СБУ заверили, что поврежденное здание обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, раскрытых агентурных сетей и уничтоженных врагов.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки рф в Шевченковском районе столицы число пострадавших возросло до 12.

Сейчас 12 пострадавших в Шевченковском районе столицы. 9 раненых находятся в стационарах городских больниц. Двое из них - в тяжелом состоянии