Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы
Киев • УНН
Российский дрон попал в кабинет главы СБУ Александра Поклада. В спецслужбе рассказали о состоянии руководителя и о том, каким будет ответ врагу.
В результате целенаправленной атаки рф на здание Службы безопасности Украины руководитель спецслужбы Александр Поклад не пострадал. Об этом сообщили в СБУ и добавили - россияне получат болезненный ответ, передает УНН.
Сегодня враг нанес удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон целенаправленно был направлен в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - глава СБУ не получил повреждений
В СБУ заверили, что поврежденное здание обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, раскрытых агентурных сетей и уничтоженных врагов.
Добавим
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки рф в Шевченковском районе столицы число пострадавших возросло до 12.
Сейчас 12 пострадавших в Шевченковском районе столицы. 9 раненых находятся в стационарах городских больниц. Двое из них - в тяжелом состоянии
Зеленский и глава СБУ определили географию ответа на удары рф04.09.26, 18:11 • 1460 просмотров
Напомним
Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.