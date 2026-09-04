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The New York Times

Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Российский дрон попал в кабинет главы СБУ Александра Поклада. В спецслужбе рассказали о состоянии руководителя и о том, каким будет ответ врагу.

Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы

В результате целенаправленной атаки рф на здание Службы безопасности Украины руководитель спецслужбы Александр Поклад не пострадал. Об этом сообщили в СБУ и добавили - россияне получат болезненный ответ, передает УНН.

Сегодня враг нанес удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон целенаправленно был направлен в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - глава СБУ не получил повреждений 

- говорится в сообщении. 

В СБУ заверили, что поврежденное здание обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, раскрытых агентурных сетей и уничтоженных врагов. 

Добавим

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки рф в Шевченковском районе столицы число пострадавших возросло до 12.

Сейчас 12 пострадавших в Шевченковском районе столицы. 9 раненых  находятся в стационарах городских больниц. Двое из них - в тяжелом состоянии 

- сообщил мэр.

Зеленский и глава СБУ определили географию ответа на удары рф04.09.26, 18:11 • 1460 просмотров

Напомним

Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.

Антонина Туманова

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