Зеленский и глава СБУ определили географию ответа на удары рф
Киев • УНН
Зеленский обсудил с руководителем СБУ Александром Покладом подготовку ответа на российские удары. Время атаки выберут ради результата.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой СБУ Александром Покладом ответ на российские удары, географию определили, передает УНН.
Доклад главы СБУ Александра Поклада о подготовке наших активных действий в ответ на российские удары. Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат. Слава Украине!
Напомним
Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании.
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