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Зеленский и глава СБУ определили географию ответа на удары рф

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Зеленский обсудил с руководителем СБУ Александром Покладом подготовку ответа на российские удары. Время атаки выберут ради результата.

Зеленский и глава СБУ определили географию ответа на удары рф

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой СБУ Александром Покладом ответ на российские удары, географию определили, передает УНН.

Доклад главы СБУ Александра Поклада о подготовке наших активных действий в ответ на российские удары. Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат. Слава Украине! 

- сообщил Зеленский.

Напомним

Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании.

москва нанесла удар во время восстановления мирных усилий — в МИД отреагировали на атаку по зданию СБУ04.09.26, 17:39 • 964 просмотра

Антонина Туманова

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