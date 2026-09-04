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The New York Times

Зеленський і глава СБУ визначили географію відповіді на удари рф

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Зеленський обговорив із керівником СБУ Олександром Покладом підготовку відповіді на російські удари. Час атаки оберуть заради результату.

Зеленський і глава СБУ визначили географію відповіді на удари рф

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником СБУ Олександром Покладом відповідь на російські удари, географію визначили, передає УНН.

Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат. Слава Україні! 

- повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.

москва завдала удару під час відновлення мирних зусиль - у МЗС відреагували на атаку по будівлі СБУ04.09.26, 17:39 • 874 перегляди

Антоніна Туманова

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