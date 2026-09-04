Зеленський і глава СБУ визначили географію відповіді на удари рф
Київ • УНН
Зеленський обговорив із керівником СБУ Олександром Покладом підготовку відповіді на російські удари. Час атаки оберуть заради результату.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником СБУ Олександром Покладом відповідь на російські удари, географію визначили, передає УНН.
Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат. Слава Україні!
Нагадаємо
Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.
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