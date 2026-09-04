москва завдала удару під час відновлення мирних зусиль - у МЗС відреагували на атаку по будівлі СБУ
Київ • УНН
Сибіга засудив удар рф по центральній будівлі СБУ під час мирних зусиль. Він закликав партнерів і ЮНЕСКО захистити Софійський собор.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по будівлі Служби Безпеки України і наголосив - москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії, передає УНН.
Російський удар по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії
Міністр додав, що зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор.
Ми закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим путіна. Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою
Нагадаємо
Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.