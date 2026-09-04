москва завдала удару під час відновлення мирних зусиль - у МЗС відреагували на атаку по будівлі СБУ

$44.730.1251.940.29
ukenru
13:16 • 12111 перегляди
Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський
12:35 • 14409 перегляди
Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT
Ексклюзив
12:14 • 14059 перегляди
Україна та Польща розглядають можливість проведення одного з наступних ЧС - що кажуть у МінспортуPhoto
Ексклюзив
12:00 • 18826 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
11:35 • 21136 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
11:01 • 20917 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
09:47 • 16003 перегляди
"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ
4 вересня, 06:45 • 23722 перегляди
2000 гривень відсьогодні в обігу - які особливості і чи зросте інфляціяPhotoVideo
4 вересня, 04:30 • 31540 перегляди
росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждаліPhoto
4 вересня, 03:45 • 37175 перегляди
Санкції проти росії застрягли в Конгресі США, голосування можуть відкласти до виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.1м/с
43%
748мм
Популярнi новини
Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва та москви4 вересня, 06:55 • 29509 перегляди
Німеччина може передавати Україні координати цілей у росії - Der Spiegel4 вересня, 07:18 • 5948 перегляди
Посланців Трампа спочатку очікують у москві, а потім у Києві - розкрили дати4 вересня, 09:11 • 21789 перегляди
Шість фільмів, які вийдуть в український прокат у вересні 2026 рокуVideo10:00 • 24849 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto10:21 • 19232 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo14:28 • 5800 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
12:00 • 18817 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
11:35 • 21127 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
11:01 • 20913 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto10:21 • 19659 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Кличко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецьк
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 34527 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 31504 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується3 вересня, 22:05 • 31011 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 49171 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 66539 перегляди
Актуальне
Фільм
Опалення
Серіали
Brent
The New York Times

москва завдала удару під час відновлення мирних зусиль - у МЗС відреагували на атаку по будівлі СБУ

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Сибіга засудив удар рф по центральній будівлі СБУ під час мирних зусиль. Він закликав партнерів і ЮНЕСКО захистити Софійський собор.

москва завдала удару під час відновлення мирних зусиль - у МЗС відреагували на атаку по будівлі СБУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по будівлі Служби Безпеки України і наголосив - москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії, передає УНН.

Російський удар по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії 

- заявив Сибіга.

Міністр додав, що зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор.

Ми закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим путіна. Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою 

- резюмував глава МЗС.

Нагадаємо

Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
ЮНЕСКО
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Київ