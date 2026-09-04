Удар рф по кабінету глави СБУ Поклада - що відомо про стан керівника спецслужби
Київ • УНН
Російський дрон влучив у кабінет глави СБУ Олександра Поклада. У спецслужбі розповіли про стан керівника та якою буде відповідь ворогу.
У результаті цілеспрямованої атаки рф на будівлю Служби безпеки України керівник спецслужби Олександр Поклад не постраждав. Про це повідомили у СБУ і додали - росіяни отримають болючу відповідь, передає УНН.
Сьогодні ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли - очільник СБУ не зазнав ушкоджень
У СБУ запевнили, що стосується пошкодженої будівлі - вона обовʼязково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари - ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів.
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Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у результаті атаки рф у Шевченківському районі столиці кількість постраждалих зросла до 12.
Наразі 12 постраждалих у Шевченківському районі столиці. 9 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє з них - у важкому стані
Зеленський і глава СБУ визначили географію відповіді на удари рф04.09.26, 18:11 • 1744 перегляди
Нагадаємо
Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.