Удар рф по кабінету глави СБУ Поклада - що відомо про стан керівника спецслужби

Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський

Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський

Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський

Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський

Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський

Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський

Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський

Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський