17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Публікації
Ексклюзиви
Єврокомісар з питань оборони планує "ракетний тур" Європою для нарощування виробництва озброєнь

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розпочне поїздку країнами ЄС. Мета – переконати уряди та оборонну промисловість нарощувати виробництво ракет для України та європейських запасів.

Єврокомісар з питань оборони планує "ракетний тур" Європою для нарощування виробництва озброєнь

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс планує найближчим часом розпочати поїздку країнами ЄС, аби переконати уряди та оборонну промисловість активніше нарощувати виробництво ракет і прискорити їх постачання Україні та до європейських запасів. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Про свої наміри Кубілюс повідомив під час виступу в Європейському парламенті. За його словами, мета так званого "ракетного туру" – безпосередній діалог з державами-членами та представниками оборонної індустрії щодо шляхів прискорення виробництва і доставки ракет, зокрема для потреб України.

Україна значною мірою залежить від ракетного озброєння у протистоянні російській агресії, однак більшість таких систем наразі постачаються зі США. Водночас Європейський Союз дедалі активніше прив’язує фінансування оборонних закупівель до принципу "європейської преференції", який передбачає закупівлю продукції, виготовленої переважно в Європі.

Оголошення про тур Кубілюса прозвучало невдовзі після схвалення ЄС кредитного пакета для України на 90 млрд євро. Близько двох третин цих коштів мають бути спрямовані на закупівлю озброєння і військових систем, які бажано виробляти в межах Євросоюзу.

Водночас у ЄС визнають, що у разі нестачі ракет та іншого озброєння на європейському ринку Україна зможе закуповувати продукцію у третіх країнах, зокрема у США. Один із високопосадовців ЄС зазначив, що головне завдання – забезпечити Україну тим, що їй критично необхідно, адже дефіцит ракет залишається серйозною проблемою.

Запланований тур Кубілюса нагадує ініціативи його попередника Тьєррі Бретона на початку повномасштабної війни, коли Єврокомісія зосереджувалася на виробництві боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Тоді було запущено програму ASAP із бюджетом 500 млн євро для усунення вузьких місць у виробництві боєприпасів і ракет. Однак спроба продовжити цю програму минулого року не отримала достатньої підтримки країн-членів ЄС.

Нагадаємо, Японія планує приєднатися до механізму НАТО PURL для закупівлі американського озброєння для України. 

Андрій Тимощенков

