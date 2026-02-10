$43.030.02
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Еврокомиссар по вопросам обороны планирует "ракетный тур" по Европе для наращивания производства вооружений

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс начнет поездку по странам ЕС. Цель – убедить правительства и оборонную промышленность наращивать производство ракет для Украины и европейских запасов.

Еврокомиссар по вопросам обороны планирует "ракетный тур" по Европе для наращивания производства вооружений

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс планирует в ближайшее время начать поездку по странам ЕС, чтобы убедить правительства и оборонную промышленность активнее наращивать производство ракет и ускорить их поставки Украине и в европейские запасы. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

О своих намерениях Кубилюс сообщил во время выступления в Европейском парламенте. По его словам, цель так называемого "ракетного тура" – непосредственный диалог с государствами-членами и представителями оборонной индустрии относительно путей ускорения производства и доставки ракет, в частности для нужд Украины.

Украина в значительной степени зависит от ракетного вооружения в противостоянии российской агрессии, однако большинство таких систем сейчас поставляются из США. В то же время Европейский Союз все активнее привязывает финансирование оборонных закупок к принципу "европейской преференции", который предусматривает закупку продукции, произведенной преимущественно в Европе.

Объявление о туре Кубилюса прозвучало вскоре после одобрения ЕС кредитного пакета для Украины на 90 млрд евро. Около двух третей этих средств должны быть направлены на закупку вооружения и военных систем, которые желательно производить в пределах Евросоюза.

В то же время в ЕС признают, что в случае нехватки ракет и другого вооружения на европейском рынке Украина сможет закупать продукцию в третьих странах, в частности в США. Один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что главная задача – обеспечить Украину тем, что ей критически необходимо, ведь дефицит ракет остается серьезной проблемой.

Запланированный тур Кубилюса напоминает инициативы его предшественника Тьерри Бретона в начале полномасштабной войны, когда Еврокомиссия сосредоточивалась на производстве боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Тогда была запущена программа ASAP с бюджетом 500 млн евро для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. Однако попытка продолжить эту программу в прошлом году не получила достаточной поддержки стран-членов ЕС.

Напомним, Япония планирует присоединиться к механизму НАТО PURL для закупки американского вооружения для Украины. 

Андрей Тимощенков

