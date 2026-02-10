Еврокомиссар по вопросам обороны планирует "ракетный тур" по Европе для наращивания производства вооружений

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс планирует в ближайшее время начать поездку по странам ЕС, чтобы убедить правительства и оборонную промышленность активнее наращивать производство ракет и ускорить их поставки Украине и в европейские запасы. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

О своих намерениях Кубилюс сообщил во время выступления в Европейском парламенте. По его словам, цель так называемого "ракетного тура" – непосредственный диалог с государствами-членами и представителями оборонной индустрии относительно путей ускорения производства и доставки ракет, в частности для нужд Украины.

Украина в значительной степени зависит от ракетного вооружения в противостоянии российской агрессии, однако большинство таких систем сейчас поставляются из США. В то же время Европейский Союз все активнее привязывает финансирование оборонных закупок к принципу "европейской преференции", который предусматривает закупку продукции, произведенной преимущественно в Европе.

Объявление о туре Кубилюса прозвучало вскоре после одобрения ЕС кредитного пакета для Украины на 90 млрд евро. Около двух третей этих средств должны быть направлены на закупку вооружения и военных систем, которые желательно производить в пределах Евросоюза.

В то же время в ЕС признают, что в случае нехватки ракет и другого вооружения на европейском рынке Украина сможет закупать продукцию в третьих странах, в частности в США. Один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что главная задача – обеспечить Украину тем, что ей критически необходимо, ведь дефицит ракет остается серьезной проблемой.

Запланированный тур Кубилюса напоминает инициативы его предшественника Тьерри Бретона в начале полномасштабной войны, когда Еврокомиссия сосредоточивалась на производстве боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Тогда была запущена программа ASAP с бюджетом 500 млн евро для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. Однако попытка продолжить эту программу в прошлом году не получила достаточной поддержки стран-членов ЕС.

Напомним, Япония планирует присоединиться к механизму НАТО PURL для закупки американского вооружения для Украины.