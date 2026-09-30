Відповідь Європи на гібридні атаки рф має бути такою ж болючою для москви - комісар ЄС

ЄС повинен жорсткіше реагувати на гібридні атаки, які приписуються москві. Про це єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив Euronews, відкинувши заклики почати дипломатичний діалог з кремлем, пише УНН.

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"росія має відчути всю гостроту європейської відповіді на гібридні атаки", - заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Якщо нас вражають російські гібридні атаки, наша відповідь має бути такою ж болючою, як сама атака, - сказав Кубілюс під час інтерв'ю на саміті Euronews з питань оборони та космосу. - Як можна створити такий біль? Це залежить від нас".

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Останнім часом Європа фіксує зростання кількості гібридних атак, які приписуються москві: так, на початку цього тижня Естонія звинуватила кремль в організації підпалу підприємства з виробництва дронів, які постачають Україні.

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Раніше цього місяця Німеччина поклала на москву відповідальність за спробу атаки безпілотниками в аеропорту Лейпциг/Галле.

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Кубілюс попередив, що росія прагне сіяти страх, "окупуючи серця і розуми людей", і закликав Європу посилити заходи у відповідь:

"Якщо проти нас ведуть гібридну війну, нам потрібна гібридна оборона", - вказав він.

Комісар ЄС відкинув заклики до дипломатичних контактів з кремлем

Єврокомісар, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра Литви, також відкинув заклики до дипломатичних контактів з кремлем заради закінчення війни в Україні.

Раніше в середу, 30 вересня, прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив на саміті Euronews, що ЄС має вступити в дипломатичний діалог з росією.

"Існує межа просто постачанням озброєнь та підтримці, тому що остаточна архітектура миру вибудовуватиметься дипломатією, а не постачанням зброї. Тому ми закликаємо більше слухати один одного, відкривати канали зв'язку, – сказав Радєв у вівторок. - Проблема в тому, що ніхто не порушує питання ядерного ризику. Чи існує він? Можливо, ні, я не знаю, але це ризик".

Єврокомісар Кубілюс заявив, що дипломатичні зусилля не дали результатів і загрожують послабити позиції України.

"росіяни займають гранично ясну позицію: Україна має капітулювати - така їхня дипломатія, - сказав він. - путін повинен зрозуміти, що в результаті він нічого не доб'ється цією війною, і путін повинен відчути, що війна приходить у саму росію".

Він також попередив, що відкриття дипломатичного треку з росією може підштовхнути путіна до подальшої ескалації та ще сильніше поставити під загрозу безпеку Європи.

"На мій погляд, це не веде до того, що могло б забезпечити і Україні, і всій Європі безпеку, - пояснив він. - Це стало б перемогою путіна, і ми можемо уявити, що буде далі".

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