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Ответ Европы на гибридные атаки рф должен быть таким же болезненным для москвы - комиссар ЕС

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал ЕС усилить ответ на гибридные атаки, которые приписывают россии. Он выступил против диалога с Кремлём.

Ответ Европы на гибридные атаки рф должен быть таким же болезненным для москвы - комиссар ЕС

ЕС должен жестче реагировать на гибридные атаки, которые приписываются москве. Об этом еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил Euronews, отвергнув призывы начать дипломатический диалог с кремлем, пишет УНН.

Подробности

"россия должна ощутить всю остроту европейского ответа на гибридные атаки", — заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Если нас поражают российские гибридные атаки, наш ответ должен быть таким же болезненным, как сама атака, — сказал Кубилюс во время интервью на саммите Euronews по вопросам обороны и космоса. — Как можно создать такую боль? Это зависит от нас".

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В последнее время Европа фиксирует рост количества гибридных атак, которые приписываются москве: так, в начале этой недели Эстония обвинила кремль в организации поджога предприятия по производству дронов, снабжающего Украину. 

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Ранее в этом месяце Германия возложила на москву ответственность за попытку атаки беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле.

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Кубилюс предупредил, что россия стремится сеять страх, "оккупируя сердца и умы людей", и призвал Европу усилить ответные меры.

"Если против нас ведут гибридную войну, нам нужна гибридная оборона", — указал он.

Еврокомиссар отверг призывы к дипломатическим контактам с кремлем

Еврокомиссар, ранее занимавший должность премьер-министра Литвы, также отверг призывы к дипломатическим контактам с кремлем ради окончания войны в Украине.

Ранее в среду, 30 сентября, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил на саммите Euronews, что ЕС должен вступить в дипломатический диалог с россией.

"Существует предел просто поставкам вооружений и поддержке, потому что окончательная архитектура мира будет выстраиваться дипломатией, а не поставками оружия. Поэтому мы призываем больше слушать друг друга, открывать каналы связи, - сказал Радев во вторник. - Проблема в том, что никто не поднимает вопрос ядерного риска. Существует ли он? Возможно, нет, я не знаю, но это риск".

Еврокомиссар Кубилюс заявил, что дипломатические усилия не дали результатов и угрожают ослабить позиции Украины.

"россияне занимают предельно ясную позицию: Украина должна капитулировать — такова их дипломатия, — сказал он. — путин должен понять, что в результате он ничего не добьется этой войной, и путин должен почувствовать, что война приходит в саму россию".

Он также предупредил, что открытие дипломатического трека с россией может подтолкнуть путина к дальнейшей эскалации и еще сильнее поставить под угрозу безопасность Европы.

"На мой взгляд, это не ведет к тому, что могло бы обеспечить и Украине, и всей Европе безопасность, — объяснил он. — Это стало бы победой путина, и мы можем представить, что будет дальше".

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Юлия Шрамко

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