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Техника

Бывшую заместительницу руководителя ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн

Киев • УНН

 • 3906 просмотра

ВАКС избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в 20 млн грн по делу «Форрест Гамп». Обвинение просило 150 млн грн.

Бывшую заместительницу руководителя ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, которая является подозреваемой по делу «Форрест Гамп», передает УНН.

Детали

Подозреваемой по делу о коррупционных схемах с отмыванием средств и рейдерством Ирине Мудрой ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн гривен.

В свою очередь сторона обвинения просила взять Мудру под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

Напомним

Сегодня ВАКС продолжил заседание, которое на прошлой неделе перенесли из-за ухудшения состояния здоровья Мудрой.

Сторона обвинения просила взять Мудру под стражу с альтернативой залога в размере 150 млн грн. Защита настаивала, что применять к Мудрой меру пресечения нет необходимости.

Мудру подозревают в рамках дела НАБУ «Форрест Гамп». По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за фигуранта дела «Мидас».

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Офис Президента Украины