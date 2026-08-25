Бывшую заместительницу руководителя ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн
Киев • УНН
ВАКС избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в 20 млн грн по делу «Форрест Гамп». Обвинение просило 150 млн грн.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, которая является подозреваемой по делу «Форрест Гамп», передает УНН.
Детали
Подозреваемой по делу о коррупционных схемах с отмыванием средств и рейдерством Ирине Мудрой ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн гривен.
В свою очередь сторона обвинения просила взять Мудру под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.
Напомним
Сегодня ВАКС продолжил заседание, которое на прошлой неделе перенесли из-за ухудшения состояния здоровья Мудрой.
Сторона обвинения просила взять Мудру под стражу с альтернативой залога в размере 150 млн грн. Защита настаивала, что применять к Мудрой меру пресечения нет необходимости.
Мудру подозревают в рамках дела НАБУ «Форрест Гамп». По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за фигуранта дела «Мидас».