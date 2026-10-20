ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето

ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето

ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето

ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето

Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля

Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля

Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля

Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля

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