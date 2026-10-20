Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля
Київ • УНН
Добропілля залишається під контролем України, заявив Кирило Буданов. Він звинуватив російського генерала іванаєва в дезінформації щодо міста.
Місто Добропілля перебуває під контролем України і про жодне "захоплення" російськими військами не йдеться. Про це заявив голова Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.
Прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні. У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію. Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться
За словами глави ОП, разом з цим командувач угруповання військ "ЦЕНТР", генерал-полковник андрій іванаєв свідомо дезінформує президента рф, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам іванаєв вже прозвітував про це.
Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність
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Раніше начальник генерального штабу зс рф валерій герасімов доповів російському диктатору володимиру путіну, що армія рф нібито "звільнення" Добропілля на Донеччині.