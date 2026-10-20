Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья

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Город Доброполье находится под контролем Украины, и ни о каком "захвате" российскими войсками речи не идет. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

Прямо сейчас идут тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине. В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию. Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет - сообщил Буданов.

По словам главы ОП, вместе с этим командующий группировкой войск "ЦЕНТР", генерал-полковник андрей иванаев сознательно дезинформирует президента рф, запугивает собственных подчиненных и ставит перед ними нереальные задачи любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам иванаев уже отчитался об этом.

Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие неправдивые заявления не изменят реальность - резюмировал Буданов.

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Напомним

Ранее начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия рф якобы "освободила" Доброполье в Донецкой области.