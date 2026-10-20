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The New York Times

Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Доброполье остаётся под контролем Украины, заявил Кирилл Буданов. Он обвинил российского генерала Иванаева в дезинформации относительно города.

Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Фото: ДоброNews

Город Доброполье находится под контролем Украины, и ни о каком "захвате" российскими войсками речи не идет. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

Прямо сейчас идут тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине. В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию. Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет 

- сообщил Буданов. 

По словам главы ОП, вместе с этим командующий группировкой войск "ЦЕНТР", генерал-полковник андрей иванаев сознательно дезинформирует президента рф, запугивает собственных подчиненных и ставит перед ними нереальные задачи любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам иванаев уже отчитался об этом. 

Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие неправдивые заявления не изменят реальность 

- резюмировал Буданов.

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Напомним

Ранее начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия рф якобы "освободила" Доброполье в Донецкой области.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Офис Президента Украины
Вооруженные силы Украины
Кирилл Буданов
Украина