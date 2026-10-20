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The Washington Post

Россия за сутки потеряла более полутора тысяч военнослужащих — Генштаб

Киев • УНН

 • 2870 просмотра

Общие потери российских войск с начала вторжения достигли около 1 568 720 человек. Данные привёл Генштаб ВСУ.

Россия за сутки потеряла более полутора тысяч военнослужащих — Генштаб

В течение суток 19 октября враг потерял в войне в Украине 1 560 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 октября достигли около 1 568 720 человек.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что россия создает так называемую "зону безопасности" на территории Украины вдоль общей границы. По его словам, вопрос существования этой зоны не будет подлежать обсуждению во время возможных мирных переговоров с Киевом.

В ГУР проанализировали, сколько рф в этом году тратит на войну против Украины14.10.26, 13:19 • 4559 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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