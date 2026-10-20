Россия за сутки потеряла более полутора тысяч военнослужащих — Генштаб

В течение суток 19 октября враг потерял в войне в Украине 1 560 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 октября достигли около 1 568 720 человек.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что россия создает так называемую "зону безопасности" на территории Украины вдоль общей границы. По его словам, вопрос существования этой зоны не будет подлежать обсуждению во время возможных мирных переговоров с Киевом.

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