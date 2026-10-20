росія за добу втратила понад півтори тисячі військових - Генштаб

Протягом доби 19 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 560 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня сягнули близько 1 568 720 осіб.

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російський диктатор володимир путін заявив, що росія створює так звану "зону безпеки" на території України вздовж спільного кордону. За його словами, питання існування цієї зони не підлягатиме обговоренню під час можливих мирних переговорів із Києвом.

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